29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplu taşımalar 1 günlüğüne ücretsiz hizmet verecek. Araç sahipleri de köprü ve otoyolların durumunu merak ediyor. Peki 29 Ekim köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 29 Ekim 2022 Cumartesi FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli bedava mı?
29 EKİM KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2022?
29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin bir duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
OTOBÜSLER ÜCRETSİZ OLACAK!
Öte yandan Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Cumartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.