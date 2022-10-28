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    • Haberler
    • 28.10.2022 11:02
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    • 28.10.2022 11:05
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    Son dakika haberleri: Esenler ikitelli sanayi sitesindeki patlama neden oldu? Kaç kişi yaralandı, ölü var mı?

    Başakşehir İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde patlama meydana geldi. Vatandaşlar patlamanın nedenini ve ölü, yaralı sayısını öğrenmek istiyor. Peki Esenler ikitelli sanayi sitesindeki patlama neden oldu? Kaç kişi yaralandı, ölü var mı? İşte son dakika haberleri...

    Son dakika Esenler ikitelli sanayi sitesindeki patlama neden oldu?

    Son dakika haberi... İstanbul ili Başakşehir ilçesinde bulunan İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde patlama oldu. Peki Esenler ikitelli sanayi sitesindeki patlama neden oldu? Kaç kişi yaralandı, ölü var mı?

    ESENLER İKİTELLİ SANATİ SİTESİNDEKİ PATLAMA NEDEN OLDU?

    Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken patlamanın nedeni belli oldu. İlk belirlemelere göre patlama gaz sıkışması sonucu meydana geldi.

    ÖLÜ, YARALI VAR MI?

    Meydana gelen patlamada 1 kişi ölürken 4 kişi de yaralandı.

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    Haberler Haberler Son dakika haberleri: Esenler ikitelli sanayi sitesindeki patlama neden oldu? Kaç kişi yaralandı, ölü var mı?
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