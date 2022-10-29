29 Ekim 2022 banka EFT-HAVALE saatleri! Cumartesi Para transferi havale ve EFT hesaba geçer mi, ne zaman geçer?

29 Ekim her yıl ülkemizde kutlanıyor. Resmi tatillerimiz arasında yer alan bugünde EFT, havale, FAST aracılığı ile banka alıp bana göndermek isteyenler '29 Ekim EFT-HAVALE-FAST YAPILIR MI? Cumartesi Para transferi havale ve EFT hesaba geçer mi, ne zaman geçer?' sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Ekim 2022 banka EFT-HAVALE saatleri!
29 EKİM EFT-HAVALE-FAST YAPILIR MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde EFT ve Havale işlemleri hafta sonu olduğu şekilde yapılıyor.
Havale işlemleri ve FAST yöntemiyle para aktarımı yapılırken 28 Ekim 2022 saat 13.00'ten sonra yapılacak EFT işlemleri 31 Ekim Pazartesi günü hesaba geçecektir.
29 EKİM'DE NE OLDU?
29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bunun 101 pare top atışıyla kutlanması aynı gün meclis tarafından kararlaştırılmıştır. Bizler de yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olan 29 Ekim'i her yıl ülkece coşku içinde kutlamaya devam ediyoruz.
Türk halkı için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramlarımızdan birisidir. Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim boşluğunun kaldırılması amacıyla yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi şarttı. Mustafa Kemal ve arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye'ye yakışır yönetim şeklinin cumhuriyet olduğuna karar verdi. Nihayetinde 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi.