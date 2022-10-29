Bugün İETT, metro, marmaray, tramvay, otobüs, toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim 2022 otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? Kart kişiselleştirme detayına dikkat!

29 EKİM TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ, CUMHURİYET BAYRAMI'NDA METRO METROBÜS VE OTOBÜS BEDAVA MI?

İETT'den yapılan açıklamada "Cumhuriyetimizin 99'uncu yılı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul'da toplu taşıma 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz yapılacak. İETT törenlere askeri birliklerin ve öğrencilerin taşınması için araç tahsis edecek. Vatan Caddesi'ndeki geçit töreni için alternatif İETT güzergâhları belirlendi." denildi.

İBB VATANDAŞLARI UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşımdan faydalanmak için İstanbulkart'ını kişiselleştirmeyi unutma" denildi.



Açıklamada, "Resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkı başta olmak üzere birçok olanak kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ta" ifadeleri kullanıldı.