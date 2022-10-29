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    • Yaşam
    • 29.10.2022 09:41
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    • 29.10.2022 09:41
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    Bugün İETT, metro, marmaray, tramvay, otobüs, toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim 2022 otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? Kart kişiselleştirme detayına dikkat!

    Türk tarihinin en önemli günlerinden birisi olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde etkinliklerle kutlanacak. Bu önemli günde vatandaşlar hangi illerde ulaşımın ücretsiz olduğunu merak ederek arama motorları üzerinden yaptığı araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 29 Ekim 2022 otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? Bugün İETT, metro, marmaray, tramvay, otobüs, toplu taşıma ücretsiz mi?

    takvim.com.tr
    29 Ekim 2022 otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak etkinliklerle kutlanacak. Resmi tatilde otobüs, vapur, metro, metrobüs ve tramvay gibi toplu ulaştırma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 29 Ekim 2022 otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? Bugün İETT, metro, marmaray, tramvay, otobüs, toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar!

    29 EKİM TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ, CUMHURİYET BAYRAMI'NDA METRO METROBÜS VE OTOBÜS BEDAVA MI?

    İETT'den yapılan açıklamada "Cumhuriyetimizin 99'uncu yılı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul'da toplu taşıma 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz yapılacak. İETT törenlere askeri birliklerin ve öğrencilerin taşınması için araç tahsis edecek. Vatan Caddesi'ndeki geçit töreni için alternatif İETT güzergâhları belirlendi." denildi.

    İBB VATANDAŞLARI UYARDI

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşımdan faydalanmak için İstanbulkart'ını kişiselleştirmeyi unutma" denildi.

    Açıklamada, "Resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkı başta olmak üzere birçok olanak kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ta" ifadeleri kullanıldı.

    BAŞKENTRAY, MARMARAY VE İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

    Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak faydalanacak.

        29 EKİM CUMARTESİ HANGİ YOLLAR KAPALI?

        29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 06.00 itibarıyla;Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi-Akay Kavşağı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,Atatürk Bulvarı (Ulus Meydanı-Kuğulu Kavşağıarası) Kuğulu park gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

        İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ve İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı-Gar Kavşağı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,Çankırı Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

        GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası) ile burayaaçılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Millîİrade Meydanı-Kolej Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,Millî Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-GMK Bulvarı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

        Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

        (İhtiyaç olması halinde) Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantları-Anadolu Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, (İhtiyaç olması halinde) Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır.
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        Eren Holding
        Haberler Yaşam Bugün İETT, metro, marmaray, tramvay, otobüs, toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim 2022 otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? Kart kişiselleştirme detayına dikkat!
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