28-29 Ekim AVM'ler açık mı, Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık soruları araştırılmaya başlandı. İşte 2022 AVM çalışma saatleri...
28-29 EKİM AVM'LER AÇIK MI?
28 Ekim 2022 Cuma ve 29 Ekim Cumartesi günü AVM'ler tam gün açık olacak.
28-29 EKİM KUYUMCULAR AÇIK OLACAK MI?
Kuyumcular ise genellikle piyasalardaki rakamlara endeksli olduğu için resmi tatillerde kapalı olabilmektedir. Ancak bazı kuyumcuların bu tarz dönemlerde faaliyet gösterdiği de bilinmektedir.
2022 AVM ÇALIŞMA SAATLERİ
Türkiye genelinde yüzlerce AVM bulunmaktadır. AVM'ler 2022 yılında 10:00'da açılıyor, 22:00'da kapanıyor.