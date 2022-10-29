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    • Haberler
    • 29.10.2022 08:00
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    • 29.10.2022 08:00
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    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık? 28-29 Ekim AVM'ler açık mı? İşte 2022 çalışma saatleri...

    28-29 Ekim AVM'ler açık mı, Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık soruları araştırılmaya başlandı. İşte 2022 AVM çalışma saatleri...

    28-29 EKİM AVM’LER AÇIK MI?

    28-29 Ekim AVM'ler açık mı, Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık soruları araştırılmaya başlandı. İşte 2022 AVM çalışma saatleri...

    28-29 EKİM AVM'LER AÇIK MI?

    28 Ekim 2022 Cuma ve 29 Ekim Cumartesi günü AVM'ler tam gün açık olacak.

    28-29 EKİM KUYUMCULAR AÇIK OLACAK MI?

    Kuyumcular ise genellikle piyasalardaki rakamlara endeksli olduğu için resmi tatillerde kapalı olabilmektedir. Ancak bazı kuyumcuların bu tarz dönemlerde faaliyet gösterdiği de bilinmektedir.

    2022 AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

    Türkiye genelinde yüzlerce AVM bulunmaktadır. AVM'ler 2022 yılında 10:00'da açılıyor, 22:00'da kapanıyor.
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    Eren Holding
    Haberler Haberler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık? 28-29 Ekim AVM'ler açık mı? İşte 2022 çalışma saatleri...
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