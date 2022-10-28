28 Ekim Er sınıflandırma sonucu! Kasım celbi ne zaman askere gider? 2022 celp dönemleri: Yedek subay, yedek astsubay...

Son dakika... Askerlik yerleri açıklandı. Bir süredir merakla beklenen Kasım celbi askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ilan edildi. Askere gitmeye hazırlanan binlerce kişi nerede askerlik yapacağını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki 28 Ekim Er sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır? Askerlik yerlerine nereden bakılır? Kasım celbi ne zaman askere gider? 2022 celp dönemleri: Yedek subay, yedek astsubay...
28 EKİM 2022 ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
MSB Kasım celbi askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu.
E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI
KASIM 2022 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU
1. Kasım 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. Kasım 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2022 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.
3. 31.12.2020 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31.08.2022 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)
4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
5. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 10 Kasım 2022
Er (2'nci Grup): 08 Aralık 2022
Er (3'üncü Grup): 05 Ocak 2023
6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
7.Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.