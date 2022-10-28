AÇIKLANDI! 28 Ekim 2022 MSB Askerlik yerleri sorgulama ekranı e devlet! Kasım celbi yerleri nasıl öğrenilir?

Kasım celbi yerleri belli oldu mu, 2022 MEB Askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak soruları Askerlik yerleri ve sevk tarihlerinin 28 Ekim'de açıklanacağının duyurulmasının ardından sıklıkla araştırılır oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son dakika duyuruda bulundu. İşte Kasım celbi yerleri sorgulama ekranı...
KASIM CELBİ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Kasım celbi yerleri açıklandı. 2022 Milli Savunma Bakanlığı'ndan duyuru geldi. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihi itibariyle e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Kasım-Aralık 2022 ve Ocak 2023 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları İle Erlerin Sınıflandırma Sonuçları Açıklanmıştır.''
Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecek.
ASKETRLİK SEVK TARİHLERİ 2022
Askerlik sevk tarihleri;
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1.grup) 10 Kasım 2022
Er (2. Grup) 8 Aralık 2022
Er (3. Grup) 5 Ocak 2023
İSTEYEN ERBAŞ VE ERLER, 6 AY DAHA DEVAM EDEBİLECEK
İsteyen erbaş ve erler, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek.
Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmeyecek. Bu yükümlüler hakkında ilk 6 aylık hizmet süresi için ayrı, diğer 6 aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi düzenlenecek.
Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlerin sayı, istek, tercih durumları ve özlük hakları, ilgili kuvvet komutanlıklarınca yürütülecek.
Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlere, görevlerinin devamı süresince, net asgari ücretten az olmamak üzere Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenecek.