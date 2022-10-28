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    • Haberler
    • 28.10.2022 10:04
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    • 28.10.2022 10:11
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    AÇIKLANDI! 28 Ekim 2022 MSB Askerlik yerleri sorgulama ekranı e devlet! Kasım celbi yerleri nasıl öğrenilir?

    2022 Kasım celbi askerlik yerleri hakkında araştırmalar arttı. Kasım celbinde askere gidecek olanlar MSB askerlik yerleri asal sorgulama sayfasını araştırıyor. e-Devlet uzantısı üzerinden askerlik yerlerini sorgulayabilirsiniz. Peki Kasım celbi yerleri belli oldu mu? 2022 MS Askerlik yerli açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte askerlik yerleri sorgulama ekranı e devlet!

    KASIM CELBİ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

    Kasım celbi yerleri belli oldu mu, 2022 MEB Askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak soruları Askerlik yerleri ve sevk tarihlerinin 28 Ekim'de açıklanacağının duyurulmasının ardından sıklıkla araştırılır oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son dakika duyuruda bulundu. İşte Kasım celbi yerleri sorgulama ekranı...

    KASIM CELBİ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

    Kasım celbi yerleri açıklandı. 2022 Milli Savunma Bakanlığı'ndan duyuru geldi. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihi itibariyle e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

    👉E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    ''Kasım-Aralık 2022 ve Ocak 2023 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları İle Erlerin Sınıflandırma Sonuçları Açıklanmıştır.''

    Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecek.

    ASKETRLİK SEVK TARİHLERİ 2022

    Askerlik sevk tarihleri;

    Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1.grup) 10 Kasım 2022

    Er (2. Grup) 8 Aralık 2022

    Er (3. Grup) 5 Ocak 2023

    İSTEYEN ERBAŞ VE ERLER, 6 AY DAHA DEVAM EDEBİLECEK

    İsteyen erbaş ve erler, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek.

    Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmeyecek. Bu yükümlüler hakkında ilk 6 aylık hizmet süresi için ayrı, diğer 6 aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi düzenlenecek.

    Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlerin sayı, istek, tercih durumları ve özlük hakları, ilgili kuvvet komutanlıklarınca yürütülecek.

    Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlere, görevlerinin devamı süresince, net asgari ücretten az olmamak üzere Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenecek.

        KASIM 2022 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU

        1. Kasım 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

        2. Kasım 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2022 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

        3. 31.12.2020 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31.08.2022 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

        4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

        5. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

        Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 10 Kasım 2022
        Er (2'nci Grup): 08 Aralık 2022
        Er (3'üncü Grup): 05 Ocak 2023

        6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
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        Haberler Haberler AÇIKLANDI! 28 Ekim 2022 MSB Askerlik yerleri sorgulama ekranı e devlet! Kasım celbi yerleri nasıl öğrenilir?
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