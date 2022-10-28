29 Ekim Cumartesi bankalar tatil mi, YARIM GÜN MÜ? 2022 banka çalışma SAATLERİ! Halkbank, TEB... Yarın bankalar AÇIK MI, KAPALI MI?

Bankada işi olan vatandaşlar kamu ve özel bankaların 29 Ekim 2022 çalışma saatlerini merak ediyor. Peki yarın bankalar AÇIK MI, KAPALI MI? 29 Ekim Cumartesi bankalar tatil mi, YARIM GÜN MÜ? 2022 banka çalışma SAATLERİ! Halkbank, TEB, Akbank, Vakıfbank, İNG, Yapıkredi...
29 EKİM 2022 BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
29 Ekim 2022 Cumartesi günü tüm kurumlar tam gün tatil yapacak. Resmi tatil dolayısıyla bankalar dahil bir çok işyeri kapalı olacak.
RESMİ TATİLLERDE EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?
28 Ekim öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup, öğleden sonra yapılacak olanlar ise ilk işlem gününde hesaba geçecek.
28 EKİM PTT AÇIK MI, KAPALI MI?
28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan PTT merkezleri, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 29 Ekim Cumartesi günü kapalı olan PTT, 30 Ekim'de ise hafta sonu olması sebebiyle hizmet vermeyecek.