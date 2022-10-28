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    • Haberler
    • 28.10.2022 15:57
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    • 28.10.2022 16:00
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    29 Ekim Cumartesi bankalar tatil mi, YARIM GÜN MÜ? 2022 banka çalışma SAATLERİ! Halkbank, TEB... Yarın bankalar AÇIK MI, KAPALI MI?

    29 Ekim 2022 banka çalışma saatleri Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatillerimiz arasında yer aldığında bugüne denk gelen günde banka, PTT, kargo, devlet daireleri hizmet veremeyecek. Peki Yarın bankalar AÇIK MI, KAPALI MI? 29 Ekim Cumartesi bankalar tatil mi, YARIM GÜN MÜ? 2022 banka çalışma SAATLERİ! Halkbank, TEB...

    YARIN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

    Bankada işi olan vatandaşlar kamu ve özel bankaların 29 Ekim 2022 çalışma saatlerini merak ediyor. Peki yarın bankalar AÇIK MI, KAPALI MI? 29 Ekim Cumartesi bankalar tatil mi, YARIM GÜN MÜ? 2022 banka çalışma SAATLERİ! Halkbank, TEB, Akbank, Vakıfbank, İNG, Yapıkredi...

    29 EKİM 2022 BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

    29 Ekim 2022 Cumartesi günü tüm kurumlar tam gün tatil yapacak. Resmi tatil dolayısıyla bankalar dahil bir çok işyeri kapalı olacak.

    RESMİ TATİLLERDE EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

    28 Ekim öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup, öğleden sonra yapılacak olanlar ise ilk işlem gününde hesaba geçecek.

    28 EKİM PTT AÇIK MI, KAPALI MI?

    28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan PTT merkezleri, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 29 Ekim Cumartesi günü kapalı olan PTT, 30 Ekim'de ise hafta sonu olması sebebiyle hizmet vermeyecek.

        28 EKİM KARGOLAR AÇIK MI?

        28 Ekim Cuma 2022 tarihinde resmi çalışma süresi olarak yarım gün belirlenmiştir. Bu kapsamda sabah açılış saatinden itibaren faaliyete geçecek olan kargo şirketleri, saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. Saat 13.00'ten sonra ise kargo şirketinin inisiyatifine bağlı olarak çalışmaya devam edebilecekler.

        28 EKİM NOTERLER AÇIK MI?

        28 Ekim Cuma 2022 tarihinde Noterler de saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 29 Ekim Cumartesi günü kapalı olan Noterler, 30 Ekim'de ise hafta sonu olması sebebiyle hizmet vermeyecek.

        28 EKİM ECZANELER AÇIK MI?

        Eczaneler 28 Ekim'de saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 28 Ekim Cuma günü saat 13.00'ten sonra ise 31 Ekim Pazartesi gününe kadar nöbetçi eczaneler faaliyette olacak.

        28 EKİM CUMA HASTANE ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

        Hastane poliklinikleri, 28 Ekim 2022 Cuma günü saat 13.00'e kadar hizmetini sürdürecek. 28 Ekim Cuma günü saat 13.00'ten sonra ise 31 Ekim Pazartesi gününe kadar hastanelerin poliklinikleri değil yalnızca Acil Servis bölümleri açık olacak.
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        Haberler Haberler 29 Ekim Cumartesi bankalar tatil mi, YARIM GÜN MÜ? 2022 banka çalışma SAATLERİ! Halkbank, TEB... Yarın bankalar AÇIK MI, KAPALI MI?
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