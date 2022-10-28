2022-2023 MEB TAKVİMİ | İlk ARA TATİL hangi gün? MEB ilk ara tatil ne zaman, hangi gün başlayacak?

2022-2023 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihlerini merak eden öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan tatil takvimini araştırıyor. Peki, MEB 2022-2023 ilk ara tatil ne zaman? İşte tüm merak edilenler...
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatil tarihi belli oldu. Buna göre; Okullarda birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de tarihinde yapılacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman olacağı belirlendi. Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.