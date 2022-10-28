Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 28.10.2022 09:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.10.2022 09:20
    ABONE OL

    2022-2023 MEB TAKVİMİ | İlk ARA TATİL hangi gün? MEB ilk ara tatil ne zaman, hangi gün başlayacak?

    2022-2023 iş takvimi sonrasında ara tatil tarihleri belli oldu. Yoğun ders ve sınav temposundan bunalan öğrenciler, ara tatil tarihleriyle birlikte ne zaman tatil yapacaklarını öğrenmek istiyor.

    takvim.com.tr
    MEB ilk ara tatil ne zaman, hangi gün başlayacak?

    2022-2023 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihlerini merak eden öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan tatil takvimini araştırıyor. Peki, MEB 2022-2023 ilk ara tatil ne zaman? İşte tüm merak edilenler...

    İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

    MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatil tarihi belli oldu. Buna göre; Okullarda birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de tarihinde yapılacak.

    İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman olacağı belirlendi. Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

        Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dere yataklarında kış hazırlığı
        Haberler Eğitim 2022-2023 MEB TAKVİMİ | İlk ARA TATİL hangi gün? MEB ilk ara tatil ne zaman, hangi gün başlayacak?
            SON DAKİKA