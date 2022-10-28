BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 28 Ekim 2022 Cuma otobüsler, metro, metrobüs, tramvay, vapur, marmaray bedava mı? İstanbul, Ankara...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olarak bilinen 28 Ekim'de otobüsler hakkında araştırmalar her yıl oluyor. 29 Ekim resmi tatillerimiz arasında yer aldığından toplu taşımalar ücretsiz hizmet veriyor. Vatandaşlar bu nedenle 28 Ekim'de de toplu taşımaların durumunu merak ediyor. Peki BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 28 Ekim 2022 otobüsler, metro, metrobüs, tramvay, vapur, marmaray bedava mı?
BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?
İETT'den yapılan açıklamada "Cumhuriyetimizin 99'uncu yılı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul'da toplu taşıma 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz yapılacak. İETT törenlere askeri birliklerin ve öğrencilerin taşınması için araç tahsis edecek. Vatan Caddesi'ndeki geçit töreni için alternatif İETT güzergâhları belirlendi." denildi. Bilgilendirmede 28 Ekim 2022 Cuma günü ile ilgili bir detayın yer almaması nedeniyle Cuma günü toplu ulaşımın ücretli olması bekleniyor.
BAŞKENTRAY, MARMARAY VE İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?
Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak faydalanacak. 28 Ekim'de ise bu araçlar da ücretli olacaklar.