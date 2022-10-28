BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 28 Ekim 2022 Cuma otobüsler, metro, metrobüs, tramvay, vapur, marmaray bedava mı? İstanbul, Ankara...

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

İETT'den yapılan açıklamada "Cumhuriyetimizin 99'uncu yılı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul'da toplu taşıma 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz yapılacak. İETT törenlere askeri birliklerin ve öğrencilerin taşınması için araç tahsis edecek. Vatan Caddesi'ndeki geçit töreni için alternatif İETT güzergâhları belirlendi." denildi. Bilgilendirmede 28 Ekim 2022 Cuma günü ile ilgili bir detayın yer almaması nedeniyle Cuma günü toplu ulaşımın ücretli olması bekleniyor.