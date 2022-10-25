AKREP

En büyük dönüşümleri başarıya yapan sizsiniz. Bu defa pek çok konuda eskisi gibi düşünmediğinizi fark edeceksiniz. Başka şeyler yapmak istiyorum, başka biri olmak istiyorum diyeceksiniz. Yeni anlaşmalar, evlilik kararları sizin için olası.