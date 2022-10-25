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    • Haberler
    • 25.10.2022 13:31
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    • 25.10.2022 13:39
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    25 Ekim KOÇ, BOĞA, İKİZLER Güneş tutulması etkileri neler? Güneş tutulmasının AKREP BURCUNA etkisi nasıl? En çok etkilenen burç...

    25 Ekim Güneş tutulmasının başlamasıyla birlikte burçlara ilgisi olanlar Güneş tutulmasının burçlara etkisini araştırmaya başladı. Özellikle Koç, Boğa ve İkizler burcu üzerinde etkisi merak ediliyor. Peki KOÇ, BOĞA, İKİZLER Güneş tutulması etkileri neler? Güneş tutulmasının AKREP BURCUNA etkisi nasıl? En çok etkilenen burç...

    25 Ekim KOÇ, BOĞA, İKİZLER Güneş tutulması etkileri neler?

    Güneş tutulması bugün yani 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşiyor. Tutulmanın ülkemizde de görüleceği açıklandı. Parçalı tutulma ülkemizin yanı sıra Afrika, Asya, Avrupa ve Birleşik Krallık'ta Guernsey'de kuzey yarımkürede görülebilecek. Peki 25 Ekim KOÇ, BOĞA, İKİZLER Güneş tutulması etkileri neler? Güneş tutulmasının AKREP BURCUNA etkisi nasıl? En çok etkilenen burç...

    BOĞA

    İkili ilişkiler ve evlilikle ilgili bir aydınlanma yaşamanız mümkün. Yani ilişkiden beklentilerinizi dile getirmenin gerekliliğini fark edeceksiniz. Yeni iş anlaşmaları yapmanız, hukuka taşınan sorunlarınızın çözüme ulaşması, evlilik kararı almanız mümkün. Keyif aldığınız şeyleri yapmaktan vaz geçmeyin. Kendinize zaman ayırın.

    KOÇ

    Para, zaman, sevgi, emek verdiğiniz kişilerle ilgili biraz yorgun düşmüş olabilirsiniz. İstemeyi öğrenmeniz; her şeye yetişemeyeceğinizi kabul etmeniz ve dile getirmeniz gerekiyor. Yorulmazsınız, cesursunuz, mücadelecisiniz kabul. Peki ne zaman gerçekten sizi mutlu eden şeyleri yapmaya vakit ayıracaksınız?

        İKİZLER

        İş hayatında değişiklik yapmaya ihtiyacınız var. Eskisinden çok çalışmak değil farklı bir alanda var olmak isteyebilirsiniz. Ayakları yere basan planlarla bunu başarabilirsiniz. Günlük hayatın stresinden uzaklaşmaya ihtiyacınız var. Çalışma arkadaşlarınızla ilgili eskisinden farklı düşünmeye başlayabilir yeni kararlar alabilirsiniz.

        AKREP

        En büyük dönüşümleri başarıya yapan sizsiniz. Bu defa pek çok konuda eskisi gibi düşünmediğinizi fark edeceksiniz. Başka şeyler yapmak istiyorum, başka biri olmak istiyorum diyeceksiniz. Yeni anlaşmalar, evlilik kararları sizin için olası.
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        Haberler Haberler 25 Ekim KOÇ, BOĞA, İKİZLER Güneş tutulması etkileri neler? Güneş tutulmasının AKREP BURCUNA etkisi nasıl? En çok etkilenen burç...
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