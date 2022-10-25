Güneş tutulması bugün yani 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşiyor. Tutulmanın ülkemizde de görüleceği açıklandı. Parçalı tutulma ülkemizin yanı sıra Afrika, Asya, Avrupa ve Birleşik Krallık'ta Guernsey'de kuzey yarımkürede görülebilecek. Peki 25 Ekim KOÇ, BOĞA, İKİZLER Güneş tutulması etkileri neler? Güneş tutulmasının AKREP BURCUNA etkisi nasıl? En çok etkilenen burç...
BOĞA
İkili ilişkiler ve evlilikle ilgili bir aydınlanma yaşamanız mümkün. Yani ilişkiden beklentilerinizi dile getirmenin gerekliliğini fark edeceksiniz. Yeni iş anlaşmaları yapmanız, hukuka taşınan sorunlarınızın çözüme ulaşması, evlilik kararı almanız mümkün. Keyif aldığınız şeyleri yapmaktan vaz geçmeyin. Kendinize zaman ayırın.
KOÇ
Para, zaman, sevgi, emek verdiğiniz kişilerle ilgili biraz yorgun düşmüş olabilirsiniz. İstemeyi öğrenmeniz; her şeye yetişemeyeceğinizi kabul etmeniz ve dile getirmeniz gerekiyor. Yorulmazsınız, cesursunuz, mücadelecisiniz kabul. Peki ne zaman gerçekten sizi mutlu eden şeyleri yapmaya vakit ayıracaksınız?