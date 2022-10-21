Marmaray seferleri DÜZELDİ Mİ, ne zaman düzelecek? Son dakika Marmaray'da intiharın GÖRÜNTÜLERİ! Marmaray neden çalışmıyor?

Marmaray seferleri DÜZELDİ Mİ, ne zaman düzelecek? Marmaray neden çalışmıyor, ne zaman çalışacak? soruları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Son dakika haberine göre Marmaray Yenikapı durağında intihar girişimi yaşandı. İşte detaylar ve gelen açıklamlar...