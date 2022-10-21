Marmaray seferleri DÜZELDİ Mİ, ne zaman düzelecek? Son dakika Marmaray'da intiharın GÖRÜNTÜLERİ! Marmaray neden çalışmıyor?

Marmaray seferleri DÜZELDİ Mİ, ne zaman düzelecek? Marmaray neden çalışmıyor, ne zaman çalışacak? soruları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Son dakika haberine göre Marmaray Yenikapı durağında intihar girişimi yaşandı. İşte detaylar ve gelen açıklamlar...
MARMARAY SEFERLERİ DÜZELDİ Mİ, NE ZAMAN DÜZELECEK?
Marmaray'da yaşanan intihar olayı sebebiyle seferler gecikmeli olarak gerçekleştirilecek.
Marmaray'ın resmi Twitter hesabından konu ile ilgili, ''Saat 13.26'da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir.'' açıklaması yapıldı.
Seferlerinin ne zaman düzeleceği konusunda ise henüz net bir açıklama bulunmuyor.
İşte olay yerinden görüntüler: