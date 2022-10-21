Halk arasında kısa süreli paniğe neden olurken şuan için bir olumsuz gelişme duyurulmadı.

👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Öte yandan en son deprem 10 Ekim'de olmuştu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 15.37'de İran'ın Marand şehri ile Van'ın Başkale ilçesi arasında 4.4 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldiği bildirilmişti.