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    • Haberler
    • 21.10.2022 16:14
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    • 21.10.2022 16:26
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    21 Ekim az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Van, Ağrı, Bitlis, Siirt...

    Van'da deprem son dakika! Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamaya göre Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden Vanlılar ve diğer illerde yaşayan vatandaşlar internet arama motorlarında 'Van'da deprem mi oldu? 21 Ekim az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika?' sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Van, Ağrı, Bitlis, Siirt...

    Van’da deprem mi oldu?

    Son dakika Van'da deprem! Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Van, Ağrı, Bitlis, Siirt...

    VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

    Kandilli Rasathanesi Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem, Ağrı, Bitlis, Siirt gibi çevre illerde de hissedildi.

    👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    Halk arasında kısa süreli paniğe neden olurken şuan için bir olumsuz gelişme duyurulmadı.

    👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Öte yandan en son deprem 10 Ekim'de olmuştu.

    AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 15.37'de İran'ın Marand şehri ile Van'ın Başkale ilçesi arasında 4.4 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldiği bildirilmişti.

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    Haberler Haberler 21 Ekim az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Van, Ağrı, Bitlis, Siirt...
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