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    • Haberler
    • 21.10.2022 12:57
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    • 21.10.2022 13:04
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    KPSS PUAN TÜRLERİ VE ANLAMLARI: P1, P2, P3 puan türü nedir? KPSS branş sıralaması hesaplama 2022! Hemşirelik, öğretmenlik, POMEM...

    KPSS lisans ve ÖABT sonuçları açıklandı. Son dakika gelişmesiyle birlikte yüzbinlerce aday KPSS puan türleri ve anlamları hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki KPSS PUAN TÜRLERİ VE ANLAMLARI: P1, P2, P3 puan türü nedir? KPSS branş sıralaması hesaplama 2022! Hemşirelik, öğretmenlik, POMEM...

    KPSS PUAN TÜRLERİ VE ANLAMLARI

    KPSS PUAN TÜRLERİ VE ANLAMLARI sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Peki P1, P2, P3 puan türü nedir? KPSS branş sıralaması hesaplama 2022! Hemşirelik, öğretmenlik, POMEM...

    KPSS PUAN TÜRLERİ VE ANLAMLARI!

    KPSS P1

    Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.

    Genel Yetenek; %70
    Genel Kültür; %30

    KPSS P2

    P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır. P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

    Genel Yetenek; %60
    Genel Kültür; %40

    KPSS P3

    P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

    Genel Yetenek; %50
    Genel Kültür; %50

    KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

    Bakanlıkların mühendislik kadroları
    BİST Uzman Yardımcısı
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
    İller Bankası Uzman Yardımcısı
    Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
    Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
    Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

    KPSS P2 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
    Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
    Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

        KPSS P3 PUAN TÜRÜ İLE İLGİLİ ALIM YAPAN KURUMLAR

        Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı
        Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
        SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
        Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
        Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
        Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
        Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
        Gümrük Muhafaza Memurluğu
        Gümrük Muayene Memurluğu
        Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
        Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
        Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
        Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
        T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
        Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
        Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
        Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
        Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

        Orman Genel Müdürlüğü
        Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
        Makina Kimya Endüstrisi
        TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
        Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
        Gümrük Müsteşarlığı
        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
        Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
        Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
        Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı

        KPSS P121 NEDİR?

        KPSS puan türlerinden merak edilenler arasında P121 yer alıyor. KPSS P121, MEB tarafından yapılan öğretmen atamalarında yer alıyor.
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        Haberler Haberler KPSS PUAN TÜRLERİ VE ANLAMLARI: P1, P2, P3 puan türü nedir? KPSS branş sıralaması hesaplama 2022! Hemşirelik, öğretmenlik, POMEM...
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