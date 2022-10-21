KPSS PUAN TÜRLERİ VE ANLAMLARI: P1, P2, P3 puan türü nedir? KPSS branş sıralaması hesaplama 2022! Hemşirelik, öğretmenlik, POMEM...

KPSS PUAN TÜRLERİ VE ANLAMLARI sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Peki P1, P2, P3 puan türü nedir? KPSS branş sıralaması hesaplama 2022! Hemşirelik, öğretmenlik, POMEM...
KPSS PUAN TÜRLERİ VE ANLAMLARI!
KPSS P1
Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.
Genel Yetenek; %70
Genel Kültür; %30
KPSS P2
P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır. P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.
Genel Yetenek; %60
Genel Kültür; %40
KPSS P3
P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.
Genel Yetenek; %50
Genel Kültür; %50
KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
Bakanlıkların mühendislik kadroları
BİST Uzman Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
İller Bankası Uzman Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
KPSS P2 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı