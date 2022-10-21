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    • Haberler
    • 21.10.2022 11:45
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    • 21.10.2022 11:47
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    KPSS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR? 21 Ekim KPSS sınav sonuçları bugün neden açıklanmadı? İşte nedeni...

    KPSS Lisans ve ÖABT sınav sonuçları için ÖSYM'den duyuru bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren ÖSYM sonuç ekranı yoğun ilgi görmeye başladı. KPSS sınavlarına katılan yüzbinlerce aday sonuçların neden açıklanmadığını araştırıyor. Peki KPSS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR? 21 Ekim KPSS sınav sonuçları bugün neden açıklanmadı? İşte nedeni...

    KPSS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR?

    21 Ekim KPSS sınav sonuçları bugün neden açıklanmadı merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı ( 2022-KPSS ) lisans Genel Yetenek oturumu bu yıl 18 Eylül'de, alan bilgisi 24-25 Eylül'de, ÖABT 2 Ekim'de uygulandı. Adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki KPSS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

    KPSS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR?

    ÖSYM sınav takvimine göre KPSS lisans ve ÖABT sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sabah saatlerinden itibaren sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM sonuçları genellikle 10:00 ile 17:00 saatleri içerisinde açıklanıyor.

    KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    KPSS lisans, ön lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak.

    Adaylar, KPSS sonuçlarına T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.

    KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        Sisteme giriş yapan adaylar yukarı bölümde bulunan " Sonuç yılı ve Sonuç grubunu" seçerek güncel olarak duyurulan sonuçları görüntüleyebilirler.

        Adaylar, sonuçların açıklamasıyla beraber; alınan puan, doğru veya yanlış cevap sayılarını öğrenebilecek.

        ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        9 Ekim'de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.

        KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Yerleştirme işlemleri için KPSS-2022/3 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanacak. KPSS tercih kılavuzun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        Kılavuz yayınlanması ile birlikte adaylar, tercih işlemlerini, tercih kılavuzunda belirtilen şekilde "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
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