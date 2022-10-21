KPSS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR? 21 Ekim KPSS sınav sonuçları bugün neden açıklanmadı? İşte nedeni...

21 Ekim KPSS sınav sonuçları bugün neden açıklanmadı merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı ( 2022-KPSS ) lisans Genel Yetenek oturumu bu yıl 18 Eylül'de, alan bilgisi 24-25 Eylül'de, ÖABT 2 Ekim'de uygulandı. Adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki KPSS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...
KPSS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR?
ÖSYM sınav takvimine göre KPSS lisans ve ÖABT sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sabah saatlerinden itibaren sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM sonuçları genellikle 10:00 ile 17:00 saatleri içerisinde açıklanıyor.
KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS lisans, ön lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak.
Adaylar, KPSS sonuçlarına T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.