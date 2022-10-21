KPSS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR? 21 Ekim KPSS sınav sonuçları bugün neden açıklanmadı? İşte nedeni...

KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yerleştirme işlemleri için KPSS-2022/3 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanacak. KPSS tercih kılavuzun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kılavuz yayınlanması ile birlikte adaylar, tercih işlemlerini, tercih kılavuzunda belirtilen şekilde "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.