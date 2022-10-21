KPSS 50-55-60-65-70-80-85 puanla nereye girebilirim, atama olur mu 2022? KPSS Lisans düşük puanla nereye girilir? KPSS Lisans atama taban tavan puan türleri ve meslekler 2022!

KPSS puan sınırı olmayan bir bölümde üniveristelerin sağlık ile normal memur alımları,

Öğretmanevleri, polisevleri, kamu misafirhaneler de 50-55 puan bandında memur alımı yapıyor,

Sözleşmeli öğretmenler ise KPSS'den 60 ve üzeri puan alması gerekir.