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    • Haberler
    • 20.10.2022 13:17
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    • 20.10.2022 13:17
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    AUZEF vize sınav takvimi 2022-2023! İstanbul Üniversitesi vize, finaller ne zaman yapılacak? AUZEF akademik SINAV takvimi!

    AUZEF vize sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından öğrenciler sınav takvimi hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında AUZEF vize sınavları ne zaman sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak öğrenciler arama motorlarına yöneldi. Peki, İstanbul Üniversitesi vize, finaller ne zaman yapılacak? AUZEF akademik takvim açıklandı mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    AUZEF vize sınav takvimi 2022-2023!

    İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimini merakla bekliyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında AUZEF vize sınavı ne zaman ve AUZEF vize sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak sorusu yer aldı.

    AUZEF AKADEMİK TAKVİM

    Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022

    Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022

    Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023

    AUZEF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

    AUZEF Bahar Dönemi sınav tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin detay geldiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

        AUZEF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

        AUZEF ara sınavlarında aksi belirtilmediği sürece her sorumlu olunan ders için öğrencilere 20 soru sorulmaktadır. Bu soruların yanıtlanması için ise 30 dakika sınav süresi verilir. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersi başarıyla tamamlaması için yarıyıl/ yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en düşük 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 puan alması gerekir.

        AUZEF MEZUNİYET ŞARTLARI

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinden mezun olabilmek için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereğince gerekli kredi/ AKTS miktarının başarıyla tamamlanması gerekmektedir. İşte AUZEF 2022-2023 mezuniyet şartları;

        FF harf notu derse sahip olmamak,

        2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olmak,

        Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak.
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        Haberler Haberler AUZEF vize sınav takvimi 2022-2023! İstanbul Üniversitesi vize, finaller ne zaman yapılacak? AUZEF akademik SINAV takvimi!
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