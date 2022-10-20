AUZEF vize sınav takvimi 2022-2023! İstanbul Üniversitesi vize, finaller ne zaman yapılacak? AUZEF akademik SINAV takvimi!

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimini merakla bekliyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında AUZEF vize sınavı ne zaman ve AUZEF vize sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak sorusu yer aldı.
AUZEF AKADEMİK TAKVİM
Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023
AUZEF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
AUZEF Bahar Dönemi sınav tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin detay geldiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.