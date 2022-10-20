20 Ekim az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Kahramanmaraş Pazarcık, Adıyaman...

Son dakika... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu noktada AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi yoğun olarak araştırılır oldu. Merakla sorgulanan '20 Ekim az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika?' sorularının yanıtları haberimizde...
KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM | VİDEO İZLE
20 EKİM 2022 DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 14.34'te deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 8,31 kilometre olarak belirlendi.
Korkutan deprem Adıyaman, Malatya, Gaziantep gibi çevre illerden de hissedildi.
👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ!
Depremin meydana geldiği Pazarcık ilçesinde vatandaşlar korkudan bulundukları binalardan , evlerden kendilerini dışarıya attı.
Depreme ders işlerken denk gelen öğrenciler de öğretmenleri tarafından tedbirler eşliğinde bahçeye çıkartıldı.