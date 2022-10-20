20 Ekim az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Kahramanmaraş Pazarcık, Adıyaman...

Son dakika... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu noktada AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi yoğun olarak araştırılır oldu. Merakla sorgulanan '20 Ekim az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika?' sorularının yanıtları haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM | VİDEO İZLE