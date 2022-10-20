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    • 20.10.2022 14:45
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    • 20.10.2022 15:28
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    20 Ekim az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Kahramanmaraş Pazarcık, Adıyaman...

    Son dakika: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin ilk açıklama Bakan Soylu'dan geldi. Öte yandan depremi hisseden Kahramanmaraşlılar ve Adıyaman, Malatya gibi çevre illerdekiler internet arama motorlarında '20 Ekim az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika?' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte olay yerinden ilk görüntüler ve AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi....

    takvim.com.tr
    K.Maraş’ta korkutan deprem!

    Son dakika... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu noktada AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi yoğun olarak araştırılır oldu. Merakla sorgulanan '20 Ekim az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika?' sorularının yanıtları haberimizde...

    KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM | VİDEO İZLE

    20 EKİM 2022 DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 14.34'te deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 8,31 kilometre olarak belirlendi.

    Korkutan deprem Adıyaman, Malatya, Gaziantep gibi çevre illerden de hissedildi.

    👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ!

    Depremin meydana geldiği Pazarcık ilçesinde vatandaşlar korkudan bulundukları binalardan , evlerden kendilerini dışarıya attı.

    Depreme ders işlerken denk gelen öğrenciler de öğretmenleri tarafından tedbirler eşliğinde bahçeye çıkartıldı.

        BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA!

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan depreme ilişkin açıklama geldi:

        ''Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde depremin ardından valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.''

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        Haberler Haberler 20 Ekim az önce deprem nerede oldu? Deprem mi oldu son dakika? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Kahramanmaraş Pazarcık, Adıyaman...
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