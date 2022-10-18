Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 18.10.2022 14:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.10.2022 14:45
    ABONE OL

    Ulusal Staj Programı nedir? 2022 Ulusal Staj Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? 2022 Staj ücreti ne kadar, arttı mı?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen E-İnsan Programı'nda Ulusal Staj Programı hakkında açıklamalarda bulundu. Peki Ulusal Staj Programı nedir? 2022 Ulusal Staj Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? 2022 Staj ücreti ne kadar, arttı mı?

    2022 Ulusal Staj Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

    Ulusal Staj Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Peki Ulusal Staj Programı nedir? 2022 Ulusal Staj Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? 2022 Staj ücreti ne kadar, arttı mı?

    ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    Başkan Erdoğan, ''Ulusal staj prıogramının başvurularını bugün itibari ile açıyoruz. Ayrıca yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin %30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz.'' dedi.

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    Programa, ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimine Türkiye'de devam eden gençlerin yanı sıra lisans ve lisansüstü eğitimine yurt dışında devam eden Türk vatandaşı ve mavi kart sahibi gençler de başvurabiliyor.

    Yurt dışından başvuru yapan gençlere, Türkiye'deki kurum ve kuruluşların yanı sıra Büyükelçilikler, Daimi Temsilcilikler, Başkonsolosluklar, kamu kurumlarının yurt dışı temsilcilikleri staj teklifi sunabiliyor.

    Gelecek senelerde farklı seviyelerde eğitim alan gençlere de aynı imkanları ulaştırmayı hedefleyen programda bu yıl organize sanayi bölgelerindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencileri de başvuru yapabilecek.

    Böylelikle, genç istihdamında önemli bir paya sahip olan KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan kaynağına ulaşması kolaylaşacak, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin istihdam edilebilirliklerinde kritik öneme sahip staj imkanlarına erişebilmeleri desteklenecek.

    Staja başlayan tüm öğrencilerin yasal hakları gözetilerek, sigorta ve staj ücretleri 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 25'inci maddesi kapsamında ödenecek.

        NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Ulusal Staj Program'ına başvurular, e-Devlet entegrasyonu ile çalışan milli dijital platform "Kariyer Kapısı" üzerinden gerçekleştiriliyor. Yurt içinde ve yurt dışında öğrenimine devam eden tüm gençler başvurularını tek tıkla yapabilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Trendyol
        Haberler Haberler Ulusal Staj Programı nedir? 2022 Ulusal Staj Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? 2022 Staj ücreti ne kadar, arttı mı?
            SON DAKİKA