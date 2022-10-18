Ulusal Staj Programı nedir? 2022 Ulusal Staj Programı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? 2022 Staj ücreti ne kadar, arttı mı?

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Başkan Erdoğan, ''Ulusal staj prıogramının başvurularını bugün itibari ile açıyoruz. Ayrıca yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin %30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz.'' dedi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Programa, ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimine Türkiye'de devam eden gençlerin yanı sıra lisans ve lisansüstü eğitimine yurt dışında devam eden Türk vatandaşı ve mavi kart sahibi gençler de başvurabiliyor.

Yurt dışından başvuru yapan gençlere, Türkiye'deki kurum ve kuruluşların yanı sıra Büyükelçilikler, Daimi Temsilcilikler, Başkonsolosluklar, kamu kurumlarının yurt dışı temsilcilikleri staj teklifi sunabiliyor.