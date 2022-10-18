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    • Haberler
    • 19.10.2022 10:16
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    • 19.10.2022 10:16
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    19 Ekim 2022: PBS 3. dönem NİHAİ İSİM LİSTESİ: pbs.saglik.gov.tr! Sağlık Bakanlığı ATAMA KURASI SONUÇLARI!

    Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 3.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası bugün saat 10.00'da gerçekleştirildi. Sabah saatlerinden itibaren Sağlık Bakanlığı ATAMA KURASI SONUÇLARI yoğun olarak araştırılıyordu. İşte 19 Ekim 2022 PBS 3. dönem NİHAİ İSİM LİSTESİ: pbs.saglik.gov.tr adresi...

    Sağlık Bakanlığı ATAMA KURASI SONUÇLARI!

    Sağlık Bakanlığı atama kura çekilişi Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirildi. Canlı yayınalan kurayı vatandaşlar Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden izleyebildi. İşte 19 Ekim 2022 PBS 3. dönem Sağlık Bakanlığı ATAMA KURASI sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ...

    2022 YILI 3.DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI

    Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 3.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası tamamlandı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, ' Başvurusu ret edilenlerden ret nedenine itiraz edenlerin itirazları değerlendirilmiş olup, değerlendirme sonuçları Personel Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilmiştir.' denildi.

    SAĞLIK BAKANLIĞI PBS GİRİŞ

    ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

    Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

    a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

        b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

        c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

        d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

        e) Mal bildirim formu.

        f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.

        g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)
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        Haberler Haberler 19 Ekim 2022: PBS 3. dönem NİHAİ İSİM LİSTESİ: pbs.saglik.gov.tr! Sağlık Bakanlığı ATAMA KURASI SONUÇLARI!
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