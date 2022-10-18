İŞ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ? İş Bankası mobil uygulaması neden açılmıyor, ne zaman düzelir? 18 Ekim İŞ BANKASI İşCep'e girememe sorunu

İŞ BANKASI MOBİL UYGULAMASI NEDEN AÇILMIYOR, NE ZAMAN DÜZELİR?

Konuya ilişkin İş Bankası'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar hala sorunun neden kaynaklandığını merak ediyor. Konuyla ilgili Banka tarafında bir açıklama gelirse buradan ulaşabilirsiniz.