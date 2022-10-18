Bülent Özveren öldü mü, neden öldü, hastalığı ne? Bülend ozveren kimdir, kaç yaşındaydı? Eşi Sebla Özveren kimdir, kaç yaşında?

Duayen sunucu Bülent Özveren'in vefat haberini eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından duyurdu. Peki Bülent Özveren öldü mü, neden öldü, hastalığı ne? Bülend ozveren kimdir, kaç yaşındaydı? Eşi Sebla Özveren kimdir?
BÜLENT ÖZVEREN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NE?
Ünlü televizyon sunucusu Bülend Özveren, 79 yaşında hayatını kaybetti.
''ÇOK ÜZGÜNÜM''
Acı haberi eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından verdi.
Özveren 'Çok üzgünüm. Bülent'i kaybettik. Başımız sağolsun' notuyla Özveren'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.
BÜLENT ÖZVEREN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?
1943 İstanbul doğumlu olan Bülend Özveren 1975-2012 yılları arasında Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunmuştur.
Sultanahmet İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra, orta öğretimini Saint Benoît Fransız Lisesi'nde, yüksek öğretimini ise Galatasaray Lisesi'nde tamamlamış, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur..
1964 yılında TRT'nin açtığı ilk "prodüktörlük" sınavlarında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle tamamladı. 31 Temmuz 1965'te TRT'de çalışmaya başlamış, uzun bir süre televizyon sunucusu olarak çalıştıktan sonra, 1972'de spor spikerliği yapmaya devam etmiştir.