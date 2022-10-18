AY tutulması ne zaman, hangi gün, saat kaçta 2022? Tam Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Burçlara etkisi ne olacak?

Kasım ayı da diğer aylar gibi hareketli ve bir tutulma ile başlayacak. Peki, Ay Tutulması ne zaman ve saat kaçta? Hangi burçlar ay tutulmasından etkilenecek? Ay Tututlmasının etkileri neler olacak? İşte detaylar haberimizde...
2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte, bu yıl ikincisi gerçekleşecek tam ay tutulmasının ne zaman olacağı belli oldu.
Doğa olaylarını izlemeyi seven kişiler ise ay tutulmasının Türkiye'den izlenebilip izlenemeyeceğini merak ediyor. Peki, ay tutulması ne zaman? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?