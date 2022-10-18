Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 18.10.2022 10:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.10.2022 10:48
    ABONE OL

    AY tutulması ne zaman, hangi gün, saat kaçta 2022? Tam Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Burçlara etkisi ne olacak?

    Ay tutulması hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu sene Ay tutulmasının ne zaman yaşanacağı gök olaylarını takip eden birçok kişi taradından merak edilmeye başlandı. Bu sene 2.si gerçekleşecek tam ay tutulmasının tarihi belli oldu. Peki, AY tutulması ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Tam Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Burçlara etkisi ne olacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    AY tutulması ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

    Kasım ayı da diğer aylar gibi hareketli ve bir tutulma ile başlayacak. Peki, Ay Tutulması ne zaman ve saat kaçta? Hangi burçlar ay tutulmasından etkilenecek? Ay Tututlmasının etkileri neler olacak? İşte detaylar haberimizde...

    2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte, bu yıl ikincisi gerçekleşecek tam ay tutulmasının ne zaman olacağı belli oldu.

    Doğa olaylarını izlemeyi seven kişiler ise ay tutulmasının Türkiye'den izlenebilip izlenemeyeceğini merak ediyor. Peki, ay tutulması ne zaman? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?



        AY TUTULMASI NE ZAMAN?

        2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte ay tutulmasının ne zaman yaşanacağı belli oldu.

        Buna göre; Tam ay tutulması 8 Kasım 2022 Salı Günü saat 14.00'da başlayacak.

        AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

        8 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan ay tutulması, Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek. Ancak tutulma Türkiye'de gündüz saatine denk geldiği ve hava aydınlık olacağı için görülemeyecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Trendyol
        Haberler Haberler AY tutulması ne zaman, hangi gün, saat kaçta 2022? Tam Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Burçlara etkisi ne olacak?
            SON DAKİKA