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    • Haberler
    • 17.10.2022 15:23
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    • 17.10.2022 15:27
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    Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, ne zaman düzelir? 17 Ekim Yapı Kredi İNTERNET BANKACILIĞI giriş yapamama sorunu çözüldü mü?

    Yapı Kredi mobil uygulamasına gün içerisinde girişlerde sorun yaşandı. Yapı Kredi mobil kullanıcıları online işlem yapmak istediklerinde hata ile karşılaşıyordu. Bu noktada YAPI KREDİ ÇÖKTÜ MÜ? Son dakika Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, ne zaman düzelir? soruları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki sorun çözüldü mü?

    Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, ne zaman düzelir?

    Yapı Kredi mobil online uygulama çöktü mü sorusu kullanıcılar tarafından sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılmaya başlandı. Yapı Kredi mobil uygulamasını kullananlar sosyal medyada şikayetlerini bildirdi. Peki YAPI KREDİ ÇÖKTÜ MÜ? Son dakika Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, ne zaman düzelir? 17 Ekim Yapı Kredi giriş yapamama sorunu çözüldü mü?

    YAPI KREDİ MOBİL UYGULAMA ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

    Yapı Kredi Bankasının mobil uygulamasında gün içerisinde sorun yaşandığı bildirildi. Vatandaşlar uygulamaya giriş yapmak istediklerinde, ''Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız içinçalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. '' yazısıyla karşılaştıklarını belirtmişti.

    AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

    Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, mobilde yaşanan problem büyük ölçüde çözüldü. Uygulamaya girişler günlük seyrine dönmeye başlandı.

    Öte yandan kullanıcılar sosyal medyada şikayetlerini şu sözlerle dile getirmişti:

    ''Sabah sabah giriş yapamıyoruz, tüm işlemlerimi kaçırdım, bunun sorumlusunu kimi tutmalı? Kime ne desem.''

    ''Yarım saat oldu #yapikredi acaba ne zaman düzelir.''

    ''Anlayış göstermiyorum.''

    ''Banka kartları bile çalışmıyor banka yanıt vermediği için. Kendi paramızı harcayamıyoruz olaya bak. İlla hepsini çekip evde nakit mi bulunduralım.''

        ''Yapı kredi bankası yarım saattir ne siteye ne de uygulamaya girilmiyor. ''

        Öte yandan bankadan sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizden son dakika gelişmeleri takip edebilirsiniz.

        YAPI KREDİ MÜŞTERİ HİZMETLERİNE HIZLI BAĞLANMA

        Yapı Kredi Bankasında müşteri hizmetlerine kısa sürede bağlanabilmek mümkündür. Yapı Kredi müşteri temsilcisine en kısa yoldan şu şekilde bağlanılabilir:

        - İlk olarak Yapı Kredi Bankasının müşteri hizmetleri numarası aranmalıdır. Bu numara 0850 222 0 444 olmaktadır.

        - Daha sonra müşterilerden TC kimlik numarası, Hesap bilgileri istenmektedir. Bu bilgiler doldurulduktan sonra menüden 2 rakamı tuşlanmalıdır.

        - Daha sonra 0 tuşuna basılmalıdır. 0 tuşuna basıldıktan sonra müşteri hizmetlerine direkt olarak bağlanılabilir.
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        Haberler Haberler Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, ne zaman düzelir? 17 Ekim Yapı Kredi İNTERNET BANKACILIĞI giriş yapamama sorunu çözüldü mü?
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