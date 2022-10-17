Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, ne zaman düzelir? 17 Ekim Yapı Kredi İNTERNET BANKACILIĞI giriş yapamama sorunu çözüldü mü?

AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, mobilde yaşanan problem büyük ölçüde çözüldü. Uygulamaya girişler günlük seyrine dönmeye başlandı.

Öte yandan kullanıcılar sosyal medyada şikayetlerini şu sözlerle dile getirmişti:

''Sabah sabah giriş yapamıyoruz, tüm işlemlerimi kaçırdım, bunun sorumlusunu kimi tutmalı? Kime ne desem.''

''Yarım saat oldu #yapikredi acaba ne zaman düzelir.''

''Anlayış göstermiyorum.''

''Banka kartları bile çalışmıyor banka yanıt vermediği için. Kendi paramızı harcayamıyoruz olaya bak. İlla hepsini çekip evde nakit mi bulunduralım.''