Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, ne zaman düzelir? 17 Ekim Yapı Kredi İNTERNET BANKACILIĞI giriş yapamama sorunu çözüldü mü?

Yapı Kredi mobil online uygulama çöktü mü sorusu kullanıcılar tarafından sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılmaya başlandı. Yapı Kredi mobil uygulamasını kullananlar sosyal medyada şikayetlerini bildirdi. Peki YAPI KREDİ ÇÖKTÜ MÜ? Son dakika Yapı Kredi mobil neden açılmıyor, ne zaman düzelir? 17 Ekim Yapı Kredi giriş yapamama sorunu çözüldü mü?
YAPI KREDİ MOBİL UYGULAMA ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Yapı Kredi Bankasının mobil uygulamasında gün içerisinde sorun yaşandığı bildirildi. Vatandaşlar uygulamaya giriş yapmak istediklerinde, ''Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız içinçalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. '' yazısıyla karşılaştıklarını belirtmişti.
AÇIKLAMA GELDİ Mİ?
Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, mobilde yaşanan problem büyük ölçüde çözüldü. Uygulamaya girişler günlük seyrine dönmeye başlandı.
Öte yandan kullanıcılar sosyal medyada şikayetlerini şu sözlerle dile getirmişti:
''Sabah sabah giriş yapamıyoruz, tüm işlemlerimi kaçırdım, bunun sorumlusunu kimi tutmalı? Kime ne desem.''
''Yarım saat oldu #yapikredi acaba ne zaman düzelir.''
''Anlayış göstermiyorum.''
''Banka kartları bile çalışmıyor banka yanıt vermediği için. Kendi paramızı harcayamıyoruz olaya bak. İlla hepsini çekip evde nakit mi bulunduralım.''