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    • Haberler
    • 17.10.2022 10:08
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    • 17.10.2022 10:08
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    KYK MEMUR MAAŞLARI 2022! Yurt yönetim memuru maaşı ne kadar? GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

    GSB sözleşmeli personel sonuçları için geri sayım devam ederken KYK memur maaşları merak konusu oldu. GSB bünyesindeki KYK yurtlarında memur olarak çalışmak isteyenler personel alımı başvurularında bulundu. Sonuçların ne zaman açıklanağı henüz bilinmemekle birlikte 2022 yılında yurt yönetim memuru maaşlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki Yurt yönetim memuru maaşı ne kadar? GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KYK MEMUR MAAŞLARI 2022 ve diğer detaylar!

    KYK MEMUR MAAŞLARI 2022!

    Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1.200 yurt yönetim personeli başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) memuru olmak isteyenler sonuçların açıklanacağı tarihi ve yurt yönetim memuru maaşlarını araştırıyor. Peki 2022 GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Yurt yönetim memuru maaşı ne kadar?

    GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    GSB 1.200 yurt yönetim personeli başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Bakanlık başvuru sonuç tarihini duyurduğunda haberimizde son gelişmelere yer verilecektir.

    Öte yandan GSB personel alımı sonuçları, e-Devlet üzerinden ilan edilecektir. Sonuçlar açıklandığında adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sorgulama işlemlerini yapabilirler.

    2022 MEMUR MAAŞLARI

    Temmuz ayında yüzde 41.69 oranında memur maaşlarına zam yapıldı. Gelen zam hem memur maaşları hem de memur emeklisi maaşlarını kapsadı.

    Buna göre lise mezunu memur maaşları, kıdem ve uzmanlığına göre memur maaşları ve görev yerlerine göre memur maaşları farklılık gösterdi. Son yapılan zam ile birlikte en düşük memur maaşı 9 bin lira, emekli memur maaşı 6 bin TL oldu.

        Polis memuru (11/1): 13.132
        Pratisyen hekim (8/1): 15.263
        Uzman hekim (7/1): 15.980
        Hemşire (Lisans - 9/1): 11.260
        Mühendis (8/1): 13.905
        Teknisyen (Teknik lise - 13/1): 9.760

        Araştırma görevlisi (8/1): 14.543
        Vaiz (Lisans - 9/1): 10.647
        Avukat (9/1): 13.401
        Hizmetli (Lise - 15/1): 8.435
        Vali: 32.677
        Genel müdür (1/4): 28.382
        Avukat (9/1): 13.401

        Hizmetli (Lise - 15/1): 8.435
        Şube müdürü (Lisans - 4/1): 12.982
        Memur (Lise - 15/1): 9.051
        Öğretmen (9/1): 10.047
        Kaymakam 1. sınıf (4/1): 17.629
        Başkomiser (8/1): 14.331

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