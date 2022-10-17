KYK MEMUR MAAŞLARI 2022! Yurt yönetim memuru maaşı ne kadar? GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1.200 yurt yönetim personeli başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) memuru olmak isteyenler sonuçların açıklanacağı tarihi ve yurt yönetim memuru maaşlarını araştırıyor. Peki 2022 GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Yurt yönetim memuru maaşı ne kadar?
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
GSB 1.200 yurt yönetim personeli başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Bakanlık başvuru sonuç tarihini duyurduğunda haberimizde son gelişmelere yer verilecektir.
Öte yandan GSB personel alımı sonuçları, e-Devlet üzerinden ilan edilecektir. Sonuçlar açıklandığında adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sorgulama işlemlerini yapabilirler.
2022 MEMUR MAAŞLARI
Temmuz ayında yüzde 41.69 oranında memur maaşlarına zam yapıldı. Gelen zam hem memur maaşları hem de memur emeklisi maaşlarını kapsadı.
Buna göre lise mezunu memur maaşları, kıdem ve uzmanlığına göre memur maaşları ve görev yerlerine göre memur maaşları farklılık gösterdi. Son yapılan zam ile birlikte en düşük memur maaşı 9 bin lira, emekli memur maaşı 6 bin TL oldu.