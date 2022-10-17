KYK MEMUR MAAŞLARI 2022! Yurt yönetim memuru maaşı ne kadar? GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 MEMUR MAAŞLARI

Temmuz ayında yüzde 41.69 oranında memur maaşlarına zam yapıldı. Gelen zam hem memur maaşları hem de memur emeklisi maaşlarını kapsadı.

Buna göre lise mezunu memur maaşları, kıdem ve uzmanlığına göre memur maaşları ve görev yerlerine göre memur maaşları farklılık gösterdi. Son yapılan zam ile birlikte en düşük memur maaşı 9 bin lira, emekli memur maaşı 6 bin TL oldu.