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    • Haberler
    • 17.10.2022 09:48
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    • 17.10.2022 10:30
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    DGS ek tercih sonuçları AÇIKLANDI MI, bugün açıklanır mı? https://sonuc.osym.gov.tr DGS ek tercih sonuç SORGULAMA EKRANI!

    DGS ek tercih sonuçlarıyla ilgili araştırmalar arttı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce aday ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresine akın etmeye başladı. ÖSYM sınavlarının sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan ediliyor. Peki DGS ek tercih sonuçları AÇIKLANDI MI, bugün açıklanır mı? DGS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? İşte DGS ek tercih sonuç SORGULAMA EKRANI!

    DGS ek tercih sonuçları AÇIKLANDI MI, bugün açıklanır mı?

    DGS ek tercih sonuçları için ÖSYM'den duyuru var mı yok mu merak ediliyor. Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek tercih işlemlerini tamamlayan ve bir süredir sonuçlar için bekleyişte olan adaylar 17 Ekim 2022 itibariyle 'DGS ek tercih sonuçları AÇIKLANDI MI, bugün açıklanır mı? DGS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman?' sorularına yanıt arıyor. İşte https://sonuc.osym.gov.tr DGS ek tercih sonuç SORGULAMA EKRANI!

    DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, BUGÜN AÇIKLANIR MI?

    DGS ek tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada, ''04 - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi.

    DGS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

    👉2022 DGS EK TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    👉2022-DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

        DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        DGS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının akabinde üniversite kayıt tarihleri de araştırılmaya başlandı. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 19 - 24 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

        E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 19 - 20 Ekim 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor.

        E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekiyor.
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        Haberler Haberler DGS ek tercih sonuçları AÇIKLANDI MI, bugün açıklanır mı? https://sonuc.osym.gov.tr DGS ek tercih sonuç SORGULAMA EKRANI!
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