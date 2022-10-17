DGS ek tercih sonuçları AÇIKLANDI MI, bugün açıklanır mı? https://sonuc.osym.gov.tr DGS ek tercih sonuç SORGULAMA EKRANI!

DGS ek tercih sonuçları için ÖSYM'den duyuru var mı yok mu merak ediliyor. Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek tercih işlemlerini tamamlayan ve bir süredir sonuçlar için bekleyişte olan adaylar 17 Ekim 2022 itibariyle 'DGS ek tercih sonuçları AÇIKLANDI MI, bugün açıklanır mı? DGS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman?' sorularına yanıt arıyor. İşte https://sonuc.osym.gov.tr DGS ek tercih sonuç SORGULAMA EKRANI!