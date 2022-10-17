DGS ek tercih sonuçları AÇIKLANDI MI, bugün açıklanır mı? https://sonuc.osym.gov.tr DGS ek tercih sonuç SORGULAMA EKRANI!

DGS ek tercih sonuçları için ÖSYM'den duyuru var mı yok mu merak ediliyor. Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek tercih işlemlerini tamamlayan ve bir süredir sonuçlar için bekleyişte olan adaylar 17 Ekim 2022 itibariyle 'DGS ek tercih sonuçları AÇIKLANDI MI, bugün açıklanır mı? DGS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman?' sorularına yanıt arıyor. İşte https://sonuc.osym.gov.tr DGS ek tercih sonuç SORGULAMA EKRANI!
DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, BUGÜN AÇIKLANIR MI?
DGS ek tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada, ''04 - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi.
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.
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👉2022-DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER