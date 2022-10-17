BALLON D'OR ÖDÜLÜ NE? Ballon d'Or ödülü altın mı, KAÇ PARA? 2022 Ballon d'Or değeri ne kadar? Fiyatı, ağırlığı ve özellikleri...

France Football tarafından düzenlenen Ballon d'Or organizasyonu bu yıl 17 Ekim 2022 Pazartesi Tören Theatre du Chatelet'de saat 21.30'da başlayacak. Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak ödül töreni hakkında internet arama motorlarında bir çok soru araştırılıyor. Peki BALLON D'OR ÖDÜLÜ NE? Ballon d'Or ödülü altın mı, KAÇ PARA? 2022 Ballon d'Or değeri ne kadar? İşte fiyatı ve özellikleri...
BALLON D'OR ÖDÜLÜ NE?
Son olarak 2021 yılında mevcut Ballon d'Or ödülü; 28 cm yüksekliğinde, 22 cm çapa ve yaklaşık 12 kg ağırlındaydı. Top şeklini vermek için üzerinde kabartmalı iki pirinç plaka bulunuyor.
3 bin Euro'dan biraz daha yüksek bir değere sahip olduğu bilinen ödül, küresel temsilin şeklini vermek için balmumu benzeri bir malzemeyle doldurulmuş bir küre tasarımında yapılmıştır.
Üzerinde France Football logosu ve kazananın ismi de ince altınla işleniyor.
EN SON KİM KAZANDI?
Ödülün 2021 yılındaki sahibi, 7. kez layık görülen Lionel Messi olmuştu.
2022 BALLON DO'R ADAYLARI
Rafael Leao – AC Milan
Karim Benzema – Real Madrid
Christopher Nkunku - RB Leipzig
Mohamed Salah – Liverpool