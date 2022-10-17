BALLON D'OR ÖDÜLÜ NE? Ballon d'Or ödülü altın mı, KAÇ PARA? 2022 Ballon d'Or değeri ne kadar? Fiyatı, ağırlığı ve özellikleri...

France Football tarafından düzenlenen Ballon d'Or organizasyonu bu yıl 17 Ekim 2022 Pazartesi Tören Theatre du Chatelet'de saat 21.30'da başlayacak. Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak ödül töreni hakkında internet arama motorlarında bir çok soru araştırılıyor. Peki BALLON D'OR ÖDÜLÜ NE? Ballon d'Or ödülü altın mı, KAÇ PARA? 2022 Ballon d'Or değeri ne kadar? İşte fiyatı ve özellikleri...