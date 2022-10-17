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    • Haberler
    • 17.10.2022 16:47
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    • 17.10.2022 16:50
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    BALLON D'OR ÖDÜLÜ NE? Ballon d'Or ödülü altın mı, KAÇ PARA? 2022 Ballon d'Or değeri ne kadar? Fiyatı, ağırlığı ve özellikleri...

    Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü Ballon d'Or 2022 yılının en iyi performansı gösteren futbolcuya verilecek. 7 kez kazanarak en çok Ballon d'Or ödülüne sahip olan Messi, bu sene aday gösterilmezken ödülün değeri hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki BALLON D'OR ÖDÜLÜ NE? Ballon d'Or ödülü altın mı, KAÇ PARA? 2022 Ballon d'Or değeri ne kadar? Fiyatı ve özellikleri...

    BALLON D’OR ÖDÜLÜ NE?

    France Football tarafından düzenlenen Ballon d'Or organizasyonu bu yıl 17 Ekim 2022 Pazartesi Tören Theatre du Chatelet'de saat 21.30'da başlayacak. Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak ödül töreni hakkında internet arama motorlarında bir çok soru araştırılıyor. Peki BALLON D'OR ÖDÜLÜ NE? Ballon d'Or ödülü altın mı, KAÇ PARA? 2022 Ballon d'Or değeri ne kadar? İşte fiyatı ve özellikleri...

    BALLON D'OR ÖDÜLÜ NE?

    Son olarak 2021 yılında mevcut Ballon d'Or ödülü; 28 cm yüksekliğinde, 22 cm çapa ve yaklaşık 12 kg ağırlındaydı. Top şeklini vermek için üzerinde kabartmalı iki pirinç plaka bulunuyor.

    3 bin Euro'dan biraz daha yüksek bir değere sahip olduğu bilinen ödül, küresel temsilin şeklini vermek için balmumu benzeri bir malzemeyle doldurulmuş bir küre tasarımında yapılmıştır.

    Üzerinde France Football logosu ve kazananın ismi de ince altınla işleniyor.

    EN SON KİM KAZANDI?

    Ödülün 2021 yılındaki sahibi, 7. kez layık görülen Lionel Messi olmuştu.

    2022 BALLON DO'R ADAYLARI

    Rafael Leao – AC Milan

    Karim Benzema – Real Madrid

    Christopher Nkunku - RB Leipzig

    Mohamed Salah – Liverpool

        Joshua Kimmich - Bayern Munich

        Trent Alexander-Arnold – Liverpool

        Bernardo Silva - Manchester City

        Vinicius Junior - Real Madrid

        Luis Diaz – Liverpool

        Robert Lewandowski – Barcelona

        Riyad Mahrez - Manchester City

        Casemiro - Real Madrid

        Son Heung-min – Tottenham

        Fabinho – Liverpool

        Mike Maignan - AC Milan

        Harry Kane – Tottenham

        Darwin Nunez – Liverpool

        Phil Foden - Manchester City

        Sadio Mane - Bayern Munich

        Sebastien Haller - Borussia Dortmund

        Luka Modric - Real Madrid

        Antonio Rudiger - Real Madrid

        Cristiano Ronaldo - Manchester United

        Kevin De Bruyne - Manchester City

        Dusan Vlahovic – Juventus

        Virgil van Dijk – Liverpool

        Joao Cancelo - Manchester City

        Kylian Mbappe - Paris Saint-Germain

        Erling Haaland - Manchester City

            ÖDÜL HAKKINDA

            Ödül, 1956'da Fransız dergisi tarafından organize edilmeye başlandı ve ilk kazananı Stanley Matthews oldu.

            Derginin 1956-2009 yıllarında verdiği "Altın Top" ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, "FIFA Altın Top" ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

            Ödül ilk dönemlerinde sadece Avrupa ülkelerinde yer alan futbolculara veriliyordu. Ancak 2007'de yapılan değişikle dünyadaki tüm profesyonel futbolcular kapsam içine alındı.
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            Haberler Haberler BALLON D'OR ÖDÜLÜ NE? Ballon d'Or ödülü altın mı, KAÇ PARA? 2022 Ballon d'Or değeri ne kadar? Fiyatı, ağırlığı ve özellikleri...
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