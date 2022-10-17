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    • Haberler
    • 17.10.2022 15:29
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    • 17.10.2022 15:29
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    Askerlik yerleri sorgulama EKRANI! Kasım ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB sevk tarihleri 2022-2023!

    Kasım ayı celp ve sevk tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Binlerce askerlik görevini yerine getirecek yükümlüler, askerlik hizmeti tercihlerini yaptı. Peki, Kasım ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB sevk tarihleri 2022 açıklandı mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Askerlik yerleri sorgulama EKRANI!

    MSB tarafından yapılan duyuruda 31 Ağustos tarihindeki tercih işlemleri ardından seçim ve sınıflandırma sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Kasım ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB sevk tarihleri 2022 açıklandı mı? İşte detaylar!

    KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSB tarafından yapılan duyuruda 31 Ağustos tarihindeki tercih işlemleri ardından seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek. Askerlik yerleri adayların e-devlet sistemi üzerinden açıklanacak.

    Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

    MSB SEVK TARİHLERİ 2022

    Yedek Subay/AStsubay adayları ile er (1'inci grup) - 10 Kasım 2022
    Er (2'nci grup) - 8 Aralık 2022
    Er (3'üncü grup) - 5 Ocak 2023

        Kasım celbinde yer alacak yükümlüler sevk belgelerini sevk tarihlerinden 10 gün önce e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden alacak.

        Nüfusa kayıtlı adres bilgilerine dayanarak yükümlülere yol ve iaşe bedeli ödenecek. Bu ödemeler ise yükümlü kimlik belgelesi ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecek.



        Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.
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        Haberler Haberler Askerlik yerleri sorgulama EKRANI! Kasım ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB sevk tarihleri 2022-2023!
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