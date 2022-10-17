Askerlik yerleri sorgulama EKRANI! Kasım ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB sevk tarihleri 2022-2023!

Kasım celbinde yer alacak yükümlüler sevk belgelerini sevk tarihlerinden 10 gün önce e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden alacak.



Nüfusa kayıtlı adres bilgilerine dayanarak yükümlülere yol ve iaşe bedeli ödenecek. Bu ödemeler ise yükümlü kimlik belgelesi ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecek.