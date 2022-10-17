Askerlik yerleri sorgulama EKRANI! Kasım ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB sevk tarihleri 2022-2023!

MSB tarafından yapılan duyuruda 31 Ağustos tarihindeki tercih işlemleri ardından seçim ve sınıflandırma sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Kasım ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB sevk tarihleri 2022 açıklandı mı? İşte detaylar!
KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB tarafından yapılan duyuruda 31 Ağustos tarihindeki tercih işlemleri ardından seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek. Askerlik yerleri adayların e-devlet sistemi üzerinden açıklanacak.
Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
MSB SEVK TARİHLERİ 2022
Yedek Subay/AStsubay adayları ile er (1'inci grup) - 10 Kasım 2022
Er (2'nci grup) - 8 Aralık 2022
Er (3'üncü grup) - 5 Ocak 2023