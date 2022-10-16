Kaymakamlık sınavı SORU ve CEVAPLARI 2022! Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaymakamlık sınavında yanlışlar doğruyu götürüyor mu?

Kaymakamlık sınavıyla ilgili sabah saatlerinden itibaren bir çok soru internet arama motorlarında sıklıkla araştırılır oldu. Adaylar bugün uygulanacak sınav için giriş belgelerini ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden alabilecek. Sınava girecek adayların saat 10.00'da sınav binalarında olması gerekiyor. Saat 10.00'dan sonra binaya gelen adaylar içeri alınmayacak. Peki Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaymakamlık sınavında yanlışlar doğruyu götürüyor mu? Kaymakamlık sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı?
KAYMAKAMLIK SINAV KONULARI
16 Ekim 2022 tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Kaymakamlık sınavında adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye'nin SosyoEkonomik Yapısı (10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye'nin İdari Yapısı (14), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
2022 KAYMAKAMLIK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kaymakamlık sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
İlk 800 aday ve 800. adayla aynı puanı alan diğer adayların sınav sonuç bilgisinde "İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilecektir.", 70 ve daha yüksek puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde "Kontenjan nedeniyle mülakata çağrılmadınız.", 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise "Kazanamadınız." ibaresi yer alacak.