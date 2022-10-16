Kaymakamlık sınavı SORU ve CEVAPLARI 2022! Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaymakamlık sınavında yanlışlar doğruyu götürüyor mu?

Kaymakamlık sınavıyla ilgili sabah saatlerinden itibaren bir çok soru internet arama motorlarında sıklıkla araştırılır oldu. Adaylar bugün uygulanacak sınav için giriş belgelerini ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden alabilecek. Sınava girecek adayların saat 10.00'da sınav binalarında olması gerekiyor. Saat 10.00'dan sonra binaya gelen adaylar içeri alınmayacak. Peki Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaymakamlık sınavında yanlışlar doğruyu götürüyor mu? Kaymakamlık sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı?