İBB promosyonu BUGÜN YATTI mı? İBB 27 bin TL promosyon ne zaman verilecek? Tarih ve saat verildi

İBB Belediye ve iştirak çalışanlarına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu verilecek. Promosyon duyurusu yapılmasının ardından internet arama motorlarında İBB promosyonu YATTI mı? İBB Yapı Kredi promosyon sorgulama nasıl yapılır? İBB 27 bin TL promosyon ne zaman verilecek? soruları araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin merak edilenler!
İBB MAAŞ PROMOSYONU YATTI MI, E ZAMAN YATACAK?
İBB maaş promosyonunun hesaplara yatacağı tarih belli oldu. Promosyon ödemesi bugün (14 Ekim 2022 Cuma) saat 24.00'te yapılacak.
İBB YAPI KREDİ PROMOSYON NE KADAR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarının hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu ödenecek.
POLİSLERE DE 27 BİN LİRA
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) polis memurlarına güzel haber geldi. EGM maaş promosyonu görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir" denilmişti.