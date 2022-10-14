İBB promosyonu BUGÜN YATTI mı? İBB 27 bin TL promosyon ne zaman verilecek? Tarih ve saat verildi

POLİSLERE DE 27 BİN LİRA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) polis memurlarına güzel haber geldi. EGM maaş promosyonu görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir" denilmişti.