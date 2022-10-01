2022 TOKİ evleri başlama tarihi! Sosyal konut projesi ne zaman başlayacak ve bitecek? Temeli atılacak 17 İL LİSTESİ! İstanbul, Ankara...

TOKİ başvuruları devam ederken vatandaşlar sosyal konut projesinin ne zaman ve hangi illerde başlayacağını araştırmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, temel atılacak konutların sayısını ve temelin ne zaman atılacağını açıkladı. Peki Sosyal konut projesi ne zaman başlayacak ve bitecek? TOKİ sosyal konut inşaatı ilk hangi illerde başlayacak? İşte 2022 TOKİ evleri başlama tarihi!
SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
Bakan Kurum, 5 bin konutun inşatına başlanacağını duyurdu. Buna göre sosya konut projesi kapsamında 5 bin konutun temeli 25 Ekim tarihinde atılacak.
TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
TOKİ sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek konut, konut arsası ve iş yerlerinin 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.
TEMEL ATILACAK 17 İL LİSTESİ
5 bin konutun temelinin Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde atılacağını bildiren Murat Kurum, şu açıklamalarda bulundu;
5 BİN KONUT YAPILACAK
"Aylardır bu projeye hazırlık içerisindeyiz. 31 Ekim'e kadar başvuru süresi var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle 5 bin konutun temelini büyük bir coşkuyla atacağız."