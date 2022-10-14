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    • Haberler
    • 14.10.2022 11:24
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    • 14.10.2022 11:24
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    4 milyon 300 bin Japon Yeni kaç TL, kaç dolar eder? 4 milyon Yen kaç TL eder? Müge Anlı'da gündeme geldi!

    Müge Anlı'ya katılan Japonyalı Yumiko Sakagami, 4 milyon 300 bin Japon Yeni'ni canlı yayında aldı. Programı takip edenler Japon Yeni hakkında araştırmalara başladı. Peki, 4 milyon 300 bin Japon Yeni kaç TL, kaç dolar eder? 4 milyon Yen kaç TL eder? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    4 milyon 300 bin Japon Yeni kaç TL, kaç dolar eder?

    Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar Türkiye'nin gündemine damga vurdu. Japonyalı Yumiko Sakagami, 4 milyon 300 bin Japon Yeni'ni canlı yayında aldı. Bu gelişmelerle birlikte, "4 milyon 300 bin Japon Yeni kaç TL, kaç dolar eder? 4 milyon Yen kaç TL eder? Soruları merak edildi.

    4 milyon 300 bin Japon Yeni kaç TL?

    4 milyon 300 bin Japon Yeni: 542 bin 789 TL

    OLAY HAKKINDA

    Dolandırıldığını iddia eden ve mağdur olduğunu söyleyen Japonyalı Yumiko Sakagami, Müge Anlı'dan yardım istedi. Japonyalı Yumiko, verdiği parayı geri aldı. 4 milyon 300 bin Japon Yeni yeniden elinde olan Yumiko Sakagami ,aile yadigarı olduğunu ifade ettiği elmasını da istedi, gözyaşlarına boğuldu.

    Tokyo'dan Gaziantep'e ulaşan bir aşk hikayesinin kurbanı olan Yumiko Sakagami, Müge Anlı'ya katıldı. Genç kadın 585 bin TL kaybettiğini anlattı.

        MÜGE ANLI'YA KATILDI YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

        İddialara göre; Mehmet Akif Turuşkan ile tanışıp evlenmeye karar veren Yumiko Sakagami, 2019 yılının Ekim ayında Japonya'dan Türkiye'ye geldi.

        "SÜREKLİ BORÇ VERDİM"

        Mehmet Akif Turuşkan'la nişanlanan genç kadın, nişanlısına defalarca borç verdi.

        Yumiko, nişanlısının kendisini terk ederek borçlarını ödemeden kaçtığını öne sürdü.

        'KUZENİM' DEDİ GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

        Mehmet Akif Turuşkan'ın Türkiye'de yeniden nişanlandığını öne süren Yumiko Sakagami, "Bana kuzeni olarak tanıştırdığı kişiyle nişan fotoğraflarını gördüm" diye konuştu.

        Turuşkan'ın kendisine ait banka hesabından paralar çektiğini ifade eden Japon Sakagami, "Verdiğim paraları geri istiyorum, kandırıldım" sözlerini kullandı.

        Gaziantep'teki nişan töreninde kendisine takılan takıların sahte olduğunu da belirten Yumiko Sakagami, bir kez daha hayal kırıklığına uğradığını vurguladı.

        "PIRLANTA KOLYEMİ KAPTIRDIM"

        Sakagami, "Nişanda takıların sahte çıkmasının ardından kendi pırlanta kolyemi de Mehmet Akif'e kaptırdım" dedi.

        Japonya'dan Müge Anlı'nın programına katılan Yumiko Sakagami'nin sorularına cevap vermek için canlı yayına bağlanan Mehmet Akif Turuşkan ise Japon nişanlısının iddialarını reddetti.

        İmzaladığı iddia edilen evrakların kendisine ait olmadığını öne süren Mehmet Akif, "Pırlanta kolyeden haberim yok" sözlerini kullandı.
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        Haberler Haberler 4 milyon 300 bin Japon Yeni kaç TL, kaç dolar eder? 4 milyon Yen kaç TL eder? Müge Anlı'da gündeme geldi!
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