4 milyon 300 bin Japon Yeni kaç TL, kaç dolar eder? 4 milyon Yen kaç TL eder? Müge Anlı'da gündeme geldi!

Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar Türkiye'nin gündemine damga vurdu. Japonyalı Yumiko Sakagami, 4 milyon 300 bin Japon Yeni'ni canlı yayında aldı. Bu gelişmelerle birlikte, "4 milyon 300 bin Japon Yeni kaç TL, kaç dolar eder? 4 milyon Yen kaç TL eder? Soruları merak edildi.
4 milyon 300 bin Japon Yeni kaç TL?
4 milyon 300 bin Japon Yeni: 542 bin 789 TL
OLAY HAKKINDA
Dolandırıldığını iddia eden ve mağdur olduğunu söyleyen Japonyalı Yumiko Sakagami, Müge Anlı'dan yardım istedi. Japonyalı Yumiko, verdiği parayı geri aldı. 4 milyon 300 bin Japon Yeni yeniden elinde olan Yumiko Sakagami ,aile yadigarı olduğunu ifade ettiği elmasını da istedi, gözyaşlarına boğuldu.
Tokyo'dan Gaziantep'e ulaşan bir aşk hikayesinin kurbanı olan Yumiko Sakagami, Müge Anlı'ya katıldı. Genç kadın 585 bin TL kaybettiğini anlattı.