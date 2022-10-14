4 milyon 300 bin Japon Yeni kaç TL, kaç dolar eder? 4 milyon Yen kaç TL eder? Müge Anlı'da gündeme geldi!

OLAY HAKKINDA

Dolandırıldığını iddia eden ve mağdur olduğunu söyleyen Japonyalı Yumiko Sakagami, Müge Anlı'dan yardım istedi. Japonyalı Yumiko, verdiği parayı geri aldı. 4 milyon 300 bin Japon Yeni yeniden elinde olan Yumiko Sakagami ,aile yadigarı olduğunu ifade ettiği elmasını da istedi, gözyaşlarına boğuldu.

Tokyo'dan Gaziantep'e ulaşan bir aşk hikayesinin kurbanı olan Yumiko Sakagami, Müge Anlı'ya katıldı. Genç kadın 585 bin TL kaybettiğini anlattı.