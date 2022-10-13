✍DHBT başvuru ÜCRETİ ve ÖSYM başvuru EKRANI! 2022 DHBT başvurusu nasıl yapılır? KPSS DHBT başvuru hangi banka?

KPSS oturumları devam ederken DHBT başvurularının başlayıp başlamadığı merak ediliyor. ÖSYM sınav takvimine göre 2022 DHBT başvuruları 7 Ekim itibariyle başladı. Adaylar internet arama motorlarında DHBT başvuru ücreti, başvuru şekli ve daha bir çok soruya yanıt arıyor. Peki DHBT başvuru ÜCRETİ ne kadar, kaç TL? Başvuru ücreti hangi bankaya, nasıl yatırılır? 2022 DHBT başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte cevapları...
DHBT SINAVI 2022 NE ZAMAN?
2022- ÖSYM KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı 27.11.2022 tarihinde uygulanacak.
DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
DHBT başvuruları 7-17 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
ÖSYM bu yıl DHBT başvuru ücretini 115,00 TL olarak belirledi.
Ödeme Yerleri: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)