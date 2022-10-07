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    • Haberler
    • 07.10.2022 10:00
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    • 07.10.2022 10:00
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    🙏Sevgiliye, eşe, dosta, iş arkadaşa, akrabaya, anneye, babaya Mevlid Kandili mesajları GÖRSELLERİ! 7 Ekim 2022 AYETLİ, RESMİ, DUYGISAL hem Cuma hem Mevlid Kandili MSJ!

    Mevlid Kandilimiz mübarek olsun MESAJLARI 2022! 7 Ekim Mevlid Kandili Hazreti Muhammed'in doğum günü olarak kabul edilmesinden dolayı müslümanlar tarafından her sene çeşitli ibadetlerle geçiriliyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan bu özel günde yakınlarına kandil mesajı göndermek isteyenler en güzel, kısa ve uzun Mevlid Kandili mesajlarını-sözlerini araştırıyor. İşte Sevgiliye, eşe, dosta, iş arkadaşa, akrabaya, anneye, babaya Mevlid Kandili mesajları GÖRSELLERİ! 7 Ekim 2022 AYETLİ, RESMİ, DUYGISAL hem Cuma hem Mevlid Kandili MSJ!

    🙏Sevgiliye, eşe, dosta Mevlid Kandili mesajları!

    En güzel, anlamlı, ayetli eşe dosta resimli Mevlid Kandili mesajları, Rebiyülevvel ayının 12'nci gününün gelişiyle birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Sabah saatlerinden itibaren hem cuma hem de Mevlid Kandili mesajları yoğun ilgi görüyor. Mevlid Kandili 2022 yılının son kandil gecesidir. Bu gece Hz. Muhammed'in doğduğu gece olması nedeniyle ibadetler yapılacak. Bu sırada sevgiliye, eşe, dosta, iş arkadaşa, akrabaya, anneye, babaya kandil mesajı göndermek isteyenler de araştırmalara koyuldu. İşte 7 Ekim 2022 AYETLİ, RESMİ, DUYGISAL hem Cuma hem Mevlid Kandili MSJ!

    🙏SEVGİLİYE, EŞE, DOSTA, AKRABAYA MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

    Bir damla umut serpilsin yüregine, bin tatli umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün dualarin kabul, kandilin mubarek olsun.

    Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

    Dualarımız bu gece eksik olmasın, kalplerimiz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun!

    Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, mevlitten iner gibi gel gel. Bekliyoruz yllardır. Mevlid kandiliniz mübarek olsun...

    İslam"ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

    Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…

    Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

        Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Mevlid kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

        Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

        Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

        MEVLİD KANDİLİNDE YAPILABİLECEK İBADETLER NELERDİR?

        Mevlid Kandilinde yapılacak ibadetler hakkında net bir ifade bulunmazken 14. yüzyılda yaşayan İslam alimlerinden İmam Suyutî, konuyla ilgili olarak özetle şunları söylemiştir:

        "İnsanların Mevlid-i Nebevi için toplanıp Kur'an okumaları, Hz. Peygamber (a.s.m)'in veladetiyle ilgili haberleri / menkıbeleri seslendirmeleri, bu münasebetle yemek tertiplemeleri bida-i hasenedir / güzel bir bidattır. Çünkü, bu toplantılarda Hz. Muhammed (a.s.m)'e karşı büyük bir tazim, bir saygı, onun dünyaya teşriflerinden ötürü büyük bir sevinç söz konusudur. Bu ise, sahibine büyük bir sevap kazındırır." (bk. Suyutî, el-Havî li'l-fetavî, 1/272-şamile).

        Mevlid gecelerinde toplanarak, mevlid kasidesi okumak, tatlı şeyler yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, böylece, o gecenin şükrünü yerine getirmek müstehaptır. Salihlere elbise ve benzeri hediye vermek, bu geceye hürmet etmek olur. Bunları Allah rızası için yapmak çok sevap olur. Mevlid cemiyetinde, salihleri toplayıp, salevat okumak, fakirleri doyurmak, her zaman sevaptır.

        Mevlid cemiyetinde, sadaka, hediye vermek, neşe ve sevinç göstermek, haram karıştırmadan mevlid kasidesi okutmak çok sevap olur. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan diğer bir öneri olarak yer alıyor.

        Bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak iyi olur, sevab olur. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.

        Muazzez Peygamberimizin doğumunu anarken, yalnız mevlid okumak, ilâhiler söylemek ve kandil simidi dağıtmak yeterli değildir. Onun doğumunu anmaktan asıl maksat, evrensel olan risâletini, yüksek ahlâkını, fazîletini, adâlet ve doğruluğunu hatırlamak ve bunları hayatımızda uygulama azmini tazelemektir. Yüce Allah'ın sevgisine, hoşnutluğuna ve bağışlamasına ermenin yeğane yolu, Hz. Peygamber'in yolundan gitmektir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: "(Ey Muhammed!) De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir." (Âl-i İmrân, 31) Bu ayette de belirtildiği gibi, Allah'ı hoşnut etmek, O'nun Peygamberine uymak ve onu örnek almakla mümkündür.

        Peygamberimiz (S.A.V.)'e hiç olmazsa bir tesbih salat ü selâm okumalıyız. Can ü gönülden, "Es-salatü ve's-selamü aleyke ya Resûlallah" demeliyiz.

            ALLAHü Teâlâ'ya tam bir huşu içinde dua ve niyazda bulunmalıyız. Çünkü dua, rahmet kapılarının anahtarı, kulluğun ruhu ve ibadetin özüdür. Yalnızlaşan insanın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi olan ALLAH'ın azameti karşısında aczini kabullenmesi, O'na sığınması ve O'na yakarması, ne isteyecekse O'ndan istemesidir. İnsanın yaratıcısına yaklaştığı en vasıtasız andır. Dua, sınırlı, sonlu ve aciz varlık olan insanın, sınırsız ve sonsuz kudret sahibi Rabbi ile kurduğu bir köprüdür, Mevlid-i Mutlak'ı imdada çağırmasıdır. Dua, kulluk esprisi içinde ve sıradan isteme anlamlarının ötesinde, ALLAH Teâlâ'nın Rablık ve ilahlık hakikatine en köklü bir sığınma hadisesidir.

            MEVLİD KANDİLİ DUALARI

            Üzüntüden, kederden, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi

            Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.

            Daha sonra ise; "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur.

            Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:

            Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.

            Daha sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:

            Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.

            100 kere: Salevat-ı şerife,

            500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.

            100 kere: Salevat-ı şerife,

            100 kere: Salevat-ı şerife,

            500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.

            100 kere: Salevat-ı şerife,

            100 kere: Salevat-ı şerife,

            500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.

            100 kere: Salevat-ı şerife,

            100 kere: Salevat-ı şerife,

            500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.

            100 kere: Salevat-ı şerife, okunur
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            Haberler Haberler 🙏Sevgiliye, eşe, dosta, iş arkadaşa, akrabaya, anneye, babaya Mevlid Kandili mesajları GÖRSELLERİ! 7 Ekim 2022 AYETLİ, RESMİ, DUYGISAL hem Cuma hem Mevlid Kandili MSJ!
                SON DAKİKA