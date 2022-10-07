🙏Sevgiliye, eşe, dosta, iş arkadaşa, akrabaya, anneye, babaya Mevlid Kandili mesajları GÖRSELLERİ! 7 Ekim 2022 AYETLİ, RESMİ, DUYGISAL hem Cuma hem Mevlid Kandili MSJ!

En güzel, anlamlı, ayetli eşe dosta resimli Mevlid Kandili mesajları, Rebiyülevvel ayının 12'nci gününün gelişiyle birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Sabah saatlerinden itibaren hem cuma hem de Mevlid Kandili mesajları yoğun ilgi görüyor. Mevlid Kandili 2022 yılının son kandil gecesidir. Bu gece Hz. Muhammed'in doğduğu gece olması nedeniyle ibadetler yapılacak. Bu sırada sevgiliye, eşe, dosta, iş arkadaşa, akrabaya, anneye, babaya kandil mesajı göndermek isteyenler de araştırmalara koyuldu. İşte 7 Ekim 2022 AYETLİ, RESMİ, DUYGISAL hem Cuma hem Mevlid Kandili MSJ!
🙏SEVGİLİYE, EŞE, DOSTA, AKRABAYA MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI
Bir damla umut serpilsin yüregine, bin tatli umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün dualarin kabul, kandilin mubarek olsun.
Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
Dualarımız bu gece eksik olmasın, kalplerimiz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun!
Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, mevlitten iner gibi gel gel. Bekliyoruz yllardır. Mevlid kandiliniz mübarek olsun...
İslam"ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…
Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.