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    • Haberler
    • 12.10.2022 06:11
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    • 12.10.2022 06:43
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    Green Card çekiliş başvuru ÜCRETİ ne kadar? dvprogram.state.gov: Green Card 2022 başvurusu nasıl yapılır? Pasaport şartı kalktı mı?

    Amerika Birleşik Devletleri’nde kalıcı olarak ikamet etme hakkı ve çalışma hakkı tanıyan Green Card başvuruları başladı. 5 Ekim 2022 itibariyle dvprogram.state.gov internet adresi üzerinden Green Card çekiliş başvurusu yapılabilmektedir. Yeşil Kart olarak da bilinen Green card başvurusunda bulunmak isteyenler başvuru detaylarını araştırıyor. Peki Green Card çekiliş başvuru ÜCRETİ ne kadar, ücretsiz mi? dvprogram.state.gov: Green Card 2022 başvurusu nasıl yapılır? Pasaport şartı kalktı mı?

    Green Card çekiliş başvuru ÜCRETİ ne kadar?

    Green Card çekiliş başvuru tarihi, başvuru ücreti ve şartları hakkında internet arama motorlarında araştırmalart yapılmaya başlandı. Green Card sahibi olmak isteyenler Green Card çekiliş başvuru ÜCRETİ ne kadar? Green Card 2022 başvurusu nasıl yapılır? Pasaport şartı kalktı mı? sorularına yanıt arıyor. Green Card alabilmek için öncelikle istenilen şartları sağlamak gerekiyor. İşte diğer detaylar!

    GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Green Card 2024 için çekiliş başvuruları 5 Ekim 2022 tarihinde başladı. Başvurular 8 Kasım'da sona erecek. Sonuçları ise 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

    GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, ÜCRETSİZ Mİ?

    Green Card çekilişi için başvurular ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

    GREEN CARD BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

    Kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

    DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.

    GREEN CARD BAŞVURULARINDA PASAPORT ŞARTI VAR MI, KALKTI MI?

    Green Card çekilişine başvuranlardan, piyangoyu kazandıklarını öğrenene ve vize başvurusunda bulunabileceklerine kadar pasaport ibraz etmeleri gerekmeyecek.

        GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        En az lise mezunu olmak.

        Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise, bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. Bu iş deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekmektedir.

        18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

        Green Card resmî web sayfası üzerinden başvuru yapmak.

        Başvuruda kullanılan fotoğrafın, gerekli ölçülerle ve mevcut halimizle birebir uyumlu olması.

        Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.
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        Haberler Haberler Green Card çekiliş başvuru ÜCRETİ ne kadar? dvprogram.state.gov: Green Card 2022 başvurusu nasıl yapılır? Pasaport şartı kalktı mı?
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