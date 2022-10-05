Vav TV İzle
Haberler Ekonomi TMO 1 LT ayçiçek yağı 27 TL'ye DÜŞTÜ! Fındık, pirinç fiyatlarında kampanya! Hem doğal hem uygun! 5-12 Ekim TMO market güncel fiyat listesi...

TMO 1 LT ayçiçek yağı 27 TL'ye DÜŞTÜ! Fındık, pirinç fiyatlarında kampanya! Hem doğal hem uygun! 5-12 Ekim TMO market güncel fiyat listesi...

TMO Market tarafından satılan uygubn fiyatlı kaliteli ürünler vatandaşlar tarafından aratılıyor. Fındıktan ayçiçek yağına birçok gıda ürününde indrim yapan TMO'nun güncel fiyat listesi merak edildi. İşte 2022 Ekim ayı TMO market fiyatları...

takvim.com.tr
05.10.2022 09:55 - Son Güncelleme: 05.10.2022 09:55
TMO 1 LT ayçiçek yağı 27 TL’ye DÜŞTÜ! Fındık, pirinç fiyatlarında kampanya! Hem doğal hem uygun! 5-12 Ekim TMO market güncel fiyat listesi...

TMO Market güncel fiyatları oldukça merak ediliyor. İşte ekim ayı indirimli ürünler listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TMO 1 LT ayçiçek yağı 27 TL’ye DÜŞTÜ! Fındık, pirinç fiyatlarında kampanya! Hem doğal hem uygun! 5-12 Ekim TMO market güncel fiyat listesi...

Kuru Fasulye Büyük Boy 1 Kg TMO fiyatı: 16.75 Türk Lirası

Kuru Fasulye Küçük Boy 1 Kg TMO fiyatı: 15.75 Türk Lirası

Çekirdeksiz Kuru Üzüm 500 Gr TMO fiyatı: 15.00 Türk Lirası

TMO 1 LT ayçiçek yağı 27 TL’ye DÜŞTÜ! Fındık, pirinç fiyatlarında kampanya! Hem doğal hem uygun! 5-12 Ekim TMO market güncel fiyat listesi...

Kabuklu Tuzlu Fındık 500 Gr TMO fiyatı: 30.00 Türk Lirası

Vakumlu Kavrulmuş iç Fındık 500 Gr TMO fiyatı: 50.00 Türk Lirası

Vakumlu Paketli Naturel İç Fındık 500 Gr TMO fiyatı: 47.00 Türk Lirası

Fındık Krokan Paketli 500 Gr TMO fiyatı: 41.00 Türk Lirası

Fındık Ezmesi 320 Gr TMO fiyatı: 28.00 Türk Lirası

TMO 1 LT ayçiçek yağı 27 TL’ye DÜŞTÜ! Fındık, pirinç fiyatlarında kampanya! Hem doğal hem uygun! 5-12 Ekim TMO market güncel fiyat listesi...

Cammeo Çeşidi Pirinç 5 Kg TMO fiyatı: 83.75 Türk Lirası

Luna Çeşidi Pirinç 5 Kg TMO fiyatı: 63.75 Türk Lirası

Ronaldo Çeşidi Pirinç 5 Kg TMO fiyatı: 66.25 Türk Lirası

Nohut İri tane 2 Kg TMO fiyatı: 25.50 Türk Lirası

Nohut Çok İri tane 2 Kg TMO fiyatı: 28.00 Türk Lirası

Kırmızı Mercimek 1 Kg TMO fiyatı: 17.50 Türk Lirası

TMO 1 LT ayçiçek yağı 27 TL’ye DÜŞTÜ! Fındık, pirinç fiyatlarında kampanya! Hem doğal hem uygun! 5-12 Ekim TMO market güncel fiyat listesi...

TARIM KREDİ MARKET GÜNCEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

SON DAKİKA