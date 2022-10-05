TMO 1 LT ayçiçek yağı 27 TL'ye DÜŞTÜ! Fındık, pirinç fiyatlarında kampanya! Hem doğal hem uygun! 5-12 Ekim TMO market güncel fiyat listesi...
TMO Market tarafından satılan uygubn fiyatlı kaliteli ürünler vatandaşlar tarafından aratılıyor. Fındıktan ayçiçek yağına birçok gıda ürününde indrim yapan TMO'nun güncel fiyat listesi merak edildi. İşte 2022 Ekim ayı TMO market fiyatları...
05.10.2022 09:55 - Son Güncelleme: 05.10.2022 09:55
Kabuklu Tuzlu Fındık 500 Gr TMO fiyatı: 30.00 Türk Lirası
Vakumlu Kavrulmuş iç Fındık 500 Gr TMO fiyatı: 50.00 Türk Lirası
Vakumlu Paketli Naturel İç Fındık 500 Gr TMO fiyatı: 47.00 Türk Lirası
Fındık Krokan Paketli 500 Gr TMO fiyatı: 41.00 Türk Lirası
Fındık Ezmesi 320 Gr TMO fiyatı: 28.00 Türk Lirası
Cammeo Çeşidi Pirinç 5 Kg TMO fiyatı: 83.75 Türk Lirası
Luna Çeşidi Pirinç 5 Kg TMO fiyatı: 63.75 Türk Lirası
Ronaldo Çeşidi Pirinç 5 Kg TMO fiyatı: 66.25 Türk Lirası
Nohut İri tane 2 Kg TMO fiyatı: 25.50 Türk Lirası
Nohut Çok İri tane 2 Kg TMO fiyatı: 28.00 Türk Lirası
Kırmızı Mercimek 1 Kg TMO fiyatı: 17.50 Türk Lirası