84 MİLYON EKRAN BAŞINA! Başkan Erdoğan ne açıklayacak? | Erdoğan açıklama CANLI YAYIN izle 📺 | Grup Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

BAŞKAN ERDOĞAN NE AÇIKLAYACAK?

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, AK Parti'nin hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi olduğunu belirtti. "Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık." ifadesini kullanan Çelik, Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı grup konuşmasına dikkati çekerek şunları kaydetti: