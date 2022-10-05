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    • Güncel
    • 05.10.2022 10:24
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    • 05.10.2022 10:24
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    84 MİLYON EKRAN BAŞINA! Başkan Erdoğan ne açıklayacak? | Erdoğan açıklama CANLI YAYIN izle 📺 | Grup Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında çok önemli bir açıklama yapacağını belirtmişti. Bu durumun ardından 84 milyon vatandaşa ekran başına çağrısı yapıldı. Başkan Eroğan'ın ne açıklayacağı milyonlar tarafından aratılıyr. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklama merak konusu olurken ilk bilgiler de ortaya çıktı. Peki, Başkan Erdoğan ne açıklayacak? Başkan Erdoğan açıklaması ne zaman? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan ne açıklayacak?

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hak ve özgürlüklerle ilgili açıklama yapacağını söyleyerek herkesi ekran başına davet etti.

    BAŞKAN ERDOĞAN NE AÇIKLAYACAK?

    Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, AK Parti'nin hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi olduğunu belirtti. "Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık." ifadesini kullanan Çelik, Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı grup konuşmasına dikkati çekerek şunları kaydetti:

    "Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır."

    AK PARTİ GRUP TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

    AK Parti Grup toplantısı bugün 12:00'da başlayacak.
        AYM’de dolaştığınız günleri unutmadık
        Haberler Güncel 84 MİLYON EKRAN BAŞINA! Başkan Erdoğan ne açıklayacak? | Erdoğan açıklama CANLI YAYIN izle 📺 | Grup Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
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