KPSS sonuçları gündemde yer alıyor. 2022 yılında KPSS sınavlarına giren yüzbinlerce aday sonuçların açıklanağı tarihi araştırmaya başladı. Adaylar sonuçlar açıklandığındaT.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden puanlarını öğrenebilecek. Peki KPSS ön lisans, lisans sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS'ye kaç kişi girdi? ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı haberimizde!
KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM 2022 sınav takvimine göre KPSS lisans sonuçları 21 Ekim, KPSS ön lisans sonuçları ise 3 Kasım tarihinde açıklanacak.
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2022 KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI
KPSS Ön lisans sınavının 9 Ekim Pazar günü yapılmasının ardından ÖSYM soruları ve cevapları erişime açtı.
👉2022 KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN