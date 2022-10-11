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    • Haberler
    • 11.10.2022 19:54
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    • 11.10.2022 19:56
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    KPSS ön lisans, lisans sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS'ye kaç kişi girdi? ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı!

    KPSS sınavlarının tamamlanmasının ardından ön lisans ve lisans sınav sonuçları merakla araştırılmaya başlandı. Sınavlara katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki KPSS ön lisans, lisans sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS'ye kaç kişi girdi? İşte ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı!

    KPSS ön lisans, lisans sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak?

    KPSS sonuçları gündemde yer alıyor. 2022 yılında KPSS sınavlarına giren yüzbinlerce aday sonuçların açıklanağı tarihi araştırmaya başladı. Adaylar sonuçlar açıklandığındaT.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden puanlarını öğrenebilecek. Peki KPSS ön lisans, lisans sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS'ye kaç kişi girdi? ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı haberimizde!

    KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM 2022 sınav takvimine göre KPSS lisans sonuçları 21 Ekim, KPSS ön lisans sonuçları ise 3 Kasım tarihinde açıklanacak.

    👉KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

    2022 KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI

    KPSS Ön lisans sınavının 9 Ekim Pazar günü yapılmasının ardından ÖSYM soruları ve cevapları erişime açtı.

    👉2022 KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

        KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

        2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır.

        KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

        KPSS DHBT başvuru takvimi ÖSYM tarafından açıklandı.

        Buna göre; Sınava başvurular, 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır.

        KPSS DHBT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
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        Haberler Haberler KPSS ön lisans, lisans sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS'ye kaç kişi girdi? ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı!
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