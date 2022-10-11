İlk ara tatil tarihi milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminder yer alıyor. Okulları Eylül ayında açılmasıyla birlikte ara tatillerin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takviminde 'Okullarda ilk ara tatil ne zaman? 2022 İlk ara tatil ayın kaçında başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?' soruların yanıtları bulunuyor. İşte MEB TAKVİMİ!
OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında uygulanacak. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak.
2022 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.
Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
erecektir.
Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.