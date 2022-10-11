Okullarda ilk ara tatil ne zaman? 2022 İlk ara tatil ayın kaçında başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?

OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında uygulanacak. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak.

2022 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.