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    • Haberler
    • 12.10.2022 12:31
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    • 12.10.2022 12:31
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    Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik yerleri AÇIKLANDI MI? MSB ASAL son dakika Askerlik Sevk Tarihleri 2022-2023!

    Merakla ve heyecanla beklenen Kasım celbinin hangi tarihte belli olacağı da açıklandı. Gündemde sıkça araştırma yapan binlerce vatandaş Kasım ayı celp tarihini ne zaman öğrenecek, nerede askerlik yapacağını nasıl görecek? İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu?

    Gündemde arama motorları üzerinden sıkça askerlik yerleri belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sıkça araştırılıyor. Türk silahlı kuvvetleri bünyesinde yer almak isteyen, eli silah tutan milyonlarca genç 2022 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? sorgulamasını arama motorları üzerinden yapmaya başladı. Peki Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) konuyla ilgili herhangi bir açıklama geldi mi? İşte detaylar!

    ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak.

    Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.



    Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

        ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

        MSB tarafından duyurulan sevk tarihleri;

        Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1.grup) 10 Kasım 2022



        Er (2. Grup) 8 Aralık 2022

        Er (3. Grup) 5 Ocak 2023
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        Haberler Haberler Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik yerleri AÇIKLANDI MI? MSB ASAL son dakika Askerlik Sevk Tarihleri 2022-2023!
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