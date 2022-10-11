Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik yerleri AÇIKLANDI MI? MSB ASAL son dakika Askerlik Sevk Tarihleri 2022-2023!

Gündemde arama motorları üzerinden sıkça askerlik yerleri belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sıkça araştırılıyor. Türk silahlı kuvvetleri bünyesinde yer almak isteyen, eli silah tutan milyonlarca genç 2022 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? sorgulamasını arama motorları üzerinden yapmaya başladı. Peki Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) konuyla ilgili herhangi bir açıklama geldi mi? İşte detaylar!