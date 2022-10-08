Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 08.10.2022 13:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.10.2022 13:20
    ABONE OL

    Ziraat Bankası Mazot Gübre Desteği TC numarasına göre yattı mı? Ekim ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022?

    Her yıl binlerce çiftçi tarımsal destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Ödemelerin ne zaman yatacağı ise merak edilen konuların başında geliyor. Çiftçilerin gündeminde yer alan mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin detaylar da araştırılıyor. Peki mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot Gübre Desteği TC numarasına göre ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ekim ayı mazot ve gübre desteği YATTI MI 2022?

    Mazot gübre süt desteği ne zaman yatacak? 2022 çiftçi destek ödemeleri tarımcılıkla uğraşan vatandaşların merak ettiği konulardan birisi. Tarımsal destek ödemesi almak isteyen vatandaşlar mazot, gübre ve süt desteği gibi ödemelerden faydalanabiliyor. Mazot gübre desteği T.C kimlik numarasına göre hesaplara yatırılıyor. Peki, Ekim ayı mazot ve gübre desteği YATTI MI, ne zaman yatacak 2022? Ziraat Bankası Mazot Gübre Desteği TC numarasına göre ne zaman yatacak? İşte detaylar!

    MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ

    Bakan Kirişci, 2023'ün Mart ayında ödenmesi planlanan 2022 yılı mazot ve gübre desteği ödemelerinin 6 ay öne çekildiğini açıkladı. Ancak mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri net olarak belirtilmemekle beraber Ekim ayı içinde T.C. kimlik numarasına göre hesaplara yatırılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

    Bakan Kirişci; "Biz 2023'te ödeyeceğimiz 2022 yılına ait desteklerimizi, mazot ve gübre desteklemelerimizi 6 ay öne çekip bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz. Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. Çünkü biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka bir amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz. İstiyoruz ki para tarım sektöründe kullanılsın. Bunun için 6 ay öncesinden size verilecek karta ayni olarak yüklenecek. Bu desteği inşallah bu ayın sonunda sizlere veriyor olacağız. Siz de tarlaya giderken ekim için öncesinden mazot ve gübrenizi kartınıza yüklenmiş olacak olan krediden kullanmış olacaksınız.

        Ziraat Bankası olarak verdiğimiz kredi var. Sübvansiyonlu krediler. Bunların bir kısmı 0 faizli. Bu kredilerin limiti 100 bin liraydı. Bunların limitini de 200 bin liraya çıkartıp bunun da yüzde 50'sini sadece mazot ve gübre alımında kullanmanızı sağlayacağız. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz." dedi.

        MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

        Bakan Vahit Kirişçi mazot ve gübre desteği fiyatlarına da değindi. Bakan Kirişçi; "Hububatta dekar başına 22 lira mazot ve 20 liralık gübre desteği vardı. Şimdi 22 liralık mazot desteğini 75 liraya, 20 liralık gübreyi 46 liraya çıkartıyoruz. Böylelikle dekar başına olan desteğimizi 121 liraya çıkarmış oluyoruz. Üreticinin sesine kulak vererek gereğini yaptık." açıklamasında bulundu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Fed’in faiz hamlesinin amacı küresel kriz mi?
        Haberler Haberler Ziraat Bankası Mazot Gübre Desteği TC numarasına göre yattı mı? Ekim ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022?
            SON DAKİKA