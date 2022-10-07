Mevlid Kandili TESBİH namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Nasıl niyet edilir? Mevlid Kandili namazı VAR MI, ne zaman, saat kaçta?

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI VAR MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Mevlid Kandili 7 Ekim 2022 Cuma günü idrak edilecek. Tesbih namazı Hz. Muhammed'in (s.a.v.) amcasına tavsiye buyurduğu bir namazdır. Ve Mevlid Kandili'nde de kılınmakla birlikte kılan kişiye bolca sevap kazandırmaktadır.

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Mevlid kandili tesbih namazı saat olarak akşam ya da yatsı namazından sonra kılınabilir.