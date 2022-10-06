VGM burs başvurusu BAŞLADI MI? 2022- 23 VGM burs ücreti kaç TL oldu? VGM burs ödeme tarihleri!

Lise üniversite VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2022 -2023 eğitim öğretim yılında burs almak isteyen öğrenciler VGM burslarından faydalanmak istiyor. VGM bursları sayesinde hem ortaöğrenim hem de üniversite öğrencilerine burs veriliyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılır?
VGM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvurusu tarihleri henüz netlik kazanmadı.
Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.