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    • Haberler
    • 06.10.2022 16:23
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    • 06.10.2022 16:23
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    VGM burs başvurusu BAŞLADI MI? 2022- 23 VGM burs ücreti kaç TL oldu? VGM burs ödeme tarihleri!

    Ortaöğrenim ve üniversite öğrencilerinin faydalanabildiği Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burslarına her yıl büyük ilgi gösteriliyor. Öğrenciler aldıkları burs sayesinde ekonomik açıdan rahat ediyor. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2022 VGM burs başvuruları ne zaman başlar? Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

    takvim.com.tr
    VGM burs başvurusu BAŞLADI MI?

    Lise üniversite VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2022 -2023 eğitim öğretim yılında burs almak isteyen öğrenciler VGM burslarından faydalanmak istiyor. VGM bursları sayesinde hem ortaöğrenim hem de üniversite öğrencilerine burs veriliyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

    VGM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvurusu tarihleri henüz netlik kazanmadı.


    Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

        VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

        2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmişti.

        Bu seneki burs miktarının takvimin açıklanması ile netlik kazanması bekleniyor.
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        Haberler Haberler VGM burs başvurusu BAŞLADI MI? 2022- 23 VGM burs ücreti kaç TL oldu? VGM burs ödeme tarihleri!
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