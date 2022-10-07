Diyanet İşleri Başkanlığı her hafta bir konu seçerek Cuma hutbesini belirliyor. Bu haftaki Cuma hutbesinin ne olduğu merak konusu oldu. Müslüman alemi tarafından her yıl ibadetlerle geçirilen Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim'de idrak edilecek. Vatandaşlar Mevlid Kandili öncesi Cuma Hutbesini araştırılıyor. Peki 7 Ekim Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Mevlid Kandili Cuma hutbesi 2022! Cuma hutbesi PDF İNDİR!
7 EKİM CUMA HUTBESİ KONUSU!
ÂLEMLERE RAHMET HZ. MUHAMMED (S.A.S)
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik."[1]
Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız: Bunlar, Allah'ın Kitabı ve Peygamberinin sünnetidir."[2]
Aziz Müminler!
Bu gece Rebîü'l-evvel ayının on ikinci gecesi. Âlemlere rahmet Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'in dünyayı teşriflerinin yıl dönümü. Bu gece, Mevlid-i Nebi gecesi.
Bizlere bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak Resûl-i Kibriya Efendimizi gönderen Rabbimize hamdüsenalar olsun. Ümmeti olma bahtiyarlığına erdiğimiz Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına salât ve selam olsun. Cumamız mübarek olsun.
Kıymetli Müslümanlar!
Miladi 571 yılıydı. İnsanlık cahiliyenin karanlığında kaybolmuştu. Haksızlık, zulüm, ümitsizlik ve güvensizlik had safhadaydı. Merhamet duygusu körelmiş, erdem ve hikmet kaybolmuştu. İnsanlar her geçen gün, güçlünün zayıfı ezdiği bir dünyaya uyanıyordu. Bîçare gönüller hak ve hakikate, adalet ve merhamete susamış, mazlumların feryadı arş-ı âlâ'ya ulaşmıştı. İstikametini kaybeden insanlık, ilahî rahmete muhtaçtı. İşte böyle bir anda, Allah Teâlâ kullarını yalnız bırakmadı. Engin şefkat ve merhametinin bir tecellisi olarak, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara sorumluluk ve görevlerini hatırlatan son peygamberini, Habib-i Hudâ Hz. Muhammed Mustafa'yı lütfetti. Ve şöyle buyurdu:"Ey Muhammed! Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik."[3]