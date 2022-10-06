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    • Haberler
    • 06.10.2022 15:30
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    • 06.10.2022 15:39
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    2022 Büyükelçi atamaları: Metin Feyzioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu kariyeri!

    Son dakika 2022 yılı büyükelçiler atamaları belli oldu. Bakan Çavuşoğlu yeni Büyükelçilere görev yerlerini tebliğ etti. Buna göre Faruk Kaymakçı AB Daimi Temsilcisi, Sedat Önal BM Daimi Temsilcisi, Levent Gümrükçü NATO Daimi Temsilcisi, Selçuk Ünal Lahey Büyükelçisi, Murat Karagöz Lizbon Büyükelçisi, Metin Feyzioğlu Lefkoşa Büyükelçisi oluyor. Peki Metin Feyzioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu kariyeri!

    METİN FEYZİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    2022 Büyükelçi atamaları: Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Peki Metin Feyzioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu kariyeri!

    2022 BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

    1- Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği (ABD) - Sedat Önal
    2- Luanda Büyükelçiliği (Angola) - Ufuk Ekici
    3- Buenos Aires Büyükelçiliği (Arjantin) - Ömür Budak
    4- Kanberra Büyükelçiliği(Avustralya) - Ufuk Gezer
    5- Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği (Belçika) - Faruk Kaymakcı
    6- NATO Daimi Temsilciliği (Belçika) - Zeki Levent Gümrükçü
    7- Kotonu Büyükelçiliği (Benin) - Mesut Koç
    8- Gaboron Büyükelçiliği (Botsvana) - Ahmet İdem Akay
    9- Brazilya Büyükelçiliği (Brezilya) - Halil İbrahim Akça

    10- Cibuti Büyükelçiliği (Cibuti) - Cenk Uraz
    11- Cakarta Büyükelçiliği (Endonezya) - Talip Küçükcan
    12- Addis Ababa Büyükelçiliği (Etiyopya) - Berk Baran
    13- Abidjan Büyükelçiliği (Fildişi) - Deniz Erdoğan Barım
    14- Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği (Fransa) - Nurdan Bayraktar Golder
    15- Akra Büyükelçiliği (Gana) - Hüseyin Güngör
    16- Lahey Büyükelçiliği (Hollanda) - Selçuk Ünal
    17- Londra Büyükelçiliği (İngiltere) - Koray Ertaş
    18- Tahran Büyükelçiliği (İran) - Hicabi Kırlangıç
    19- Tel Aviv Büyükelçiliği (İsrail) - Şakir Özkan Torunlar
    20- Ottoava Büyükelçiliği (Kanada) - Esra Demir
    21- Podgoritsa Büyükelçiliği (Karadağ) - Barış Kalkavan
    22- Nur-Sultan Büyükelçiliği (Kazakistan) - Mustafa Kapucu
    23- Lefkoşa Büyükelçiliği (KKTC) - Metin Feyzioğlu
    24- Brazavil Büyükelçiliği (Kongo) - Mehmet Raif Karaca
    25- Priştine Büyükelçiliği (Kosova) - Sabri Tunç Angılı
    26- Vilnius Büyükelçiliği (Litvanya) - Görkem Barış Tantekin

        27- Lüksemburg Büyükelçiliği (Lüksemburg) - Engin Yürür
        28- Valetta Büyükelçiliği (Malta) - Erdeniz Şen
        29- Oslo Büyükelçiliği (Norveç) - Gülin Dinç
        30- Lima Büyükelçiliği (Peru) - Serra Kaleli
        31- Lizbon Büyükelçiliği (Portekiz) - Murat Karagöz
        32- Bükreş Büyükelçiliği (Romanya) - Özgür Kıvanç Altan
        33- Kigali Büyükelçiliği (Ruanda) - Aslan Alper Yüksel
        34- Dakar Büyükelçiliği (Senegal) - Nur Sağman
        35- Mogadişu Büyükelçiliği (Somali) - İbrahim Mete Yağlı
        36- Duşanbe Büyükelçiliği (Tacikistan) - Umut Acar
        37- Kampala Büyükelçiliği (Uganda) - Fatih Ak
        38- Muskat Büyükelçiliği (Umman) - Muhammet Hekimoğlu
        39- Amman Büyükelçiliği (Ürdün) - Erdem Ozan
        40- Vatikan Büyükelçiliği (Vatikan) - Ufuk Ulutaş
        41- Atina Büyükelçiliği (Yunanistan) - Çağatay Erciyes

        METİN FEYZİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        Metin Feyzioğlu, 7 Temmuz 1969 tarihinde Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul'da doğdu. Türk ceza hukuku profesörü ve Türkiye Barolar Birliği'nin 8. Başkanı Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevini 2013-2021 yılları arasında sürdürmüş olan Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu'nun torunudur.

        KARİYERİ

        Feyzioğlu, TED Ankara Koleji'ni 1986 tarihinde bitirdi. Ardından girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. 1991 yılında Ankara Barosu'na kayıt oldu. 1992 yılında tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının ardından 1995 yılında doktor unvanı aldı. 1996 yılında mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atandı. Columbia Üniversitesi'nde hukuk İngilizcesi sertifikasını aldı. 2002 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı oldu ve bu görevi bir yıl sürdürdü.
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        Haberler Haberler 2022 Büyükelçi atamaları: Metin Feyzioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu kariyeri!
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