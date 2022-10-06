2022 Büyükelçi atamaları: Metin Feyzioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu kariyeri!

METİN FEYZİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Metin Feyzioğlu, 7 Temmuz 1969 tarihinde Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul'da doğdu. Türk ceza hukuku profesörü ve Türkiye Barolar Birliği'nin 8. Başkanı Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevini 2013-2021 yılları arasında sürdürmüş olan Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu'nun torunudur.

KARİYERİ

Feyzioğlu, TED Ankara Koleji'ni 1986 tarihinde bitirdi. Ardından girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. 1991 yılında Ankara Barosu'na kayıt oldu. 1992 yılında tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının ardından 1995 yılında doktor unvanı aldı. 1996 yılında mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atandı. Columbia Üniversitesi'nde hukuk İngilizcesi sertifikasını aldı. 2002 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı oldu ve bu görevi bir yıl sürdürdü.