2022 Büyükelçi atamaları: Metin Feyzioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu kariyeri!

2022 Büyükelçi atamaları: Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Peki Metin Feyzioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu kariyeri!
2022 BÜYÜKELÇİ ATAMALARI
1- Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği (ABD) - Sedat Önal
2- Luanda Büyükelçiliği (Angola) - Ufuk Ekici
3- Buenos Aires Büyükelçiliği (Arjantin) - Ömür Budak
4- Kanberra Büyükelçiliği(Avustralya) - Ufuk Gezer
5- Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği (Belçika) - Faruk Kaymakcı
6- NATO Daimi Temsilciliği (Belçika) - Zeki Levent Gümrükçü
7- Kotonu Büyükelçiliği (Benin) - Mesut Koç
8- Gaboron Büyükelçiliği (Botsvana) - Ahmet İdem Akay
9- Brazilya Büyükelçiliği (Brezilya) - Halil İbrahim Akça
10- Cibuti Büyükelçiliği (Cibuti) - Cenk Uraz
11- Cakarta Büyükelçiliği (Endonezya) - Talip Küçükcan
12- Addis Ababa Büyükelçiliği (Etiyopya) - Berk Baran
13- Abidjan Büyükelçiliği (Fildişi) - Deniz Erdoğan Barım
14- Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği (Fransa) - Nurdan Bayraktar Golder
15- Akra Büyükelçiliği (Gana) - Hüseyin Güngör
16- Lahey Büyükelçiliği (Hollanda) - Selçuk Ünal
17- Londra Büyükelçiliği (İngiltere) - Koray Ertaş
18- Tahran Büyükelçiliği (İran) - Hicabi Kırlangıç
19- Tel Aviv Büyükelçiliği (İsrail) - Şakir Özkan Torunlar
20- Ottoava Büyükelçiliği (Kanada) - Esra Demir
21- Podgoritsa Büyükelçiliği (Karadağ) - Barış Kalkavan
22- Nur-Sultan Büyükelçiliği (Kazakistan) - Mustafa Kapucu
23- Lefkoşa Büyükelçiliği (KKTC) - Metin Feyzioğlu
24- Brazavil Büyükelçiliği (Kongo) - Mehmet Raif Karaca
25- Priştine Büyükelçiliği (Kosova) - Sabri Tunç Angılı
26- Vilnius Büyükelçiliği (Litvanya) - Görkem Barış Tantekin