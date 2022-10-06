BUGÜN İETT otobüsü, metrobüs, metro, vapur, marmaray ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 Perşembe toplu taşıma ÜCRETSİZ Mİ, bedava mı?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu bugün kutlanıyor. Sabah saatlerinden itibaren dışarıya çıkmak isteyenler İETT otobüsü, metrobüs, metro, vapur, marmaray ücretsiz mi değil mi merak ediyor. Bu noktada internet arama motorlarında BUGÜN İETT otobüsü, metrobüs, metro, vapur, marmaray ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 Perşembe toplu taşıma bedava mı? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte yanıtları!
BUGÜN OTOBÜS, İETT, METROBÜS, METRO, VAPUR, MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunda her yıl toplu taşıma ücretsiz oluyor. Bu yıl da vatandaşlar İETT otobüsü, metrobüs, metro, vapuru ücretsiz olarak kullanabilecek.
İETT tarafından yapılan açıklamada, ''6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları, ücretsiz olarak hizmet verecektir.'' ifadeleri yer aldı.
Buna göre, İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, metro, fünikeler, tramvay, şehir hatları vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.
6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99. yıl dönümü İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Ancak 6 Ekim resmi tatil değil.
6 Ekim tarihinin resmi tatil olmaması sebebiyle okulların tatil olması durumu söz konusu değil. Bugün tüm okullarda eğitim devam edecek.
6 Ekim'de kamu kurum ve kuruluşlarında da mesaileri aynen devam edecek. Kargo şirketleri ve PTT hizmet verecek, eczaneler normal çalışma saatlerinde açık olacak.