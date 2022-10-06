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    • Haberler
    • 06.10.2022 08:54
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    • 06.10.2022 10:05
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    BUGÜN İETT otobüsü, metrobüs, metro, vapur, marmaray ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 Perşembe toplu taşıma ÜCRETSİZ Mİ, bedava mı?

    6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu coşkuyla kutlanırken vatandaşlar toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki BUGÜN otobüs, İETT, metrobüs, metro, vapur, marmaray ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 Perşembe toplu taşıma bedava mı?

    BUGÜN İETT otobüsü, metrobüs, metro, vapur, marmaray ücretsiz mi?

    İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu bugün kutlanıyor. Sabah saatlerinden itibaren dışarıya çıkmak isteyenler İETT otobüsü, metrobüs, metro, vapur, marmaray ücretsiz mi değil mi merak ediyor. Bu noktada internet arama motorlarında BUGÜN İETT otobüsü, metrobüs, metro, vapur, marmaray ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 Perşembe toplu taşıma bedava mı? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte yanıtları!

    BUGÜN OTOBÜS, İETT, METROBÜS, METRO, VAPUR, MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

    6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunda her yıl toplu taşıma ücretsiz oluyor. Bu yıl da vatandaşlar İETT otobüsü, metrobüs, metro, vapuru ücretsiz olarak kullanabilecek.

    İETT tarafından yapılan açıklamada, ''6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları, ücretsiz olarak hizmet verecektir.'' ifadeleri yer aldı.

    Buna göre, İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, metro, fünikeler, tramvay, şehir hatları vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.

    6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

    İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99. yıl dönümü İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Ancak 6 Ekim resmi tatil değil.

    6 Ekim tarihinin resmi tatil olmaması sebebiyle okulların tatil olması durumu söz konusu değil. Bugün tüm okullarda eğitim devam edecek.

    6 Ekim'de kamu kurum ve kuruluşlarında da mesaileri aynen devam edecek. Kargo şirketleri ve PTT hizmet verecek, eczaneler normal çalışma saatlerinde açık olacak.

        İSTANBUL'UN KURTULUŞU TARİHİ

        İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü.

        Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesinden sonra Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu İtilaf Devletleri kontrolündeki tarafsız bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine Müttefik kuvvetlerde bulunan Fransız ve İtalyan birlikleri derhal geri çekildi. Çanakkale'de bulunan İngiliz birlikleri General Harington'un emriyle savunma pozisyonu aldı.

        İngiltere, Ankara Hükûmeti ile anlaşma yolları aramaya başladı. Ankara Hükûmeti İstanbul ve Çanakkale boğazlarının denetimini istedi. İngiltere başbakanı Lloyd George bu istekleri reddetti. Birliklere savaş pozisyonu alması emrini verdi Fakat Harington ateş açılmaması emrini verdi. Türk birlikleri, İngiliz direnişi ile karşılaşmadan tarafsız bölgeye girerek Çanakkale Boğazı'na doğru ilerlemeye başladı.

        24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.

        6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi[ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.
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        Haberler Haberler BUGÜN İETT otobüsü, metrobüs, metro, vapur, marmaray ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 Perşembe toplu taşıma ÜCRETSİZ Mİ, bedava mı?
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