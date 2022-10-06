Aile destek ödemeleri TCKN 0,2,4,6,8 göre hangi gün yatacak? turkiye.gov.tr ÖDEME SORGULAMA | 2022 Ekim Aile destek ödemeleri PTT ATM'den çekilir mi?

Bakanlık, sosyal yardımlar arasına bir yenisini daha ekleyerek 12 ay boyunca Aile Destek Programını hayata geçirdi.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Başvurular ardından ilk ödemeler temmuz ayında yapıldı. Eylül ayı aile destek paketi ödemeleri için bekleyiş devam ediyor. Henüz ödemeler için tarih bilinmiyor. Öte yandan Ağustos ayının destek ödemeleri 7 Eylül'de başlamıştı. Eylül ödemeleri için ise gözler Ekim ayının ilk haftasında.
TCKN SONU 0,2 - 7 EKİM
TCKN SONU 4,6 - 8 EKİM
TCKN SONU 8 - 9 EKİM
Geçtiğimiz 7 Eylül'de başlayan ödemelerin ardından Eylül ödemelerinin de Ekim ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ödeme tarhleri hakkında güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
BAKAN YANIK'TAN AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ AÇIKLAMASI
"Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır."
AİLE DESTEK PROGRAMI PARASI NE KADAR?
450 TL ve altı kişi başına düşen gelir - 600 Destek tutarı
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı kişi başına düşen gelir - 550 Destek tutarı
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı kişi başına düşen gelir - 500 Destek tutarı
1372,30 TL üzeri ─ 1833,45 TL'den az kişi başına düşen gelir - 450 Destek tutarı