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    • Memur
    • 06.10.2022 13:53
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    • 06.10.2022 13:53
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    90 bin taşerona kadro KİMLERİ kapsıyor? 2022 EKİM 90 BİN TAŞERONA KADRO | 90 bin taşerona kadro ne zaman, hangi tarihte gelecek?

    90 bin taşeron ne zaman kadroya geçecek, 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? Soruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in 90 bin taşerona kadro planlaması yapılacağını açıklamasıyla gündeme geldi. Bakan Bilgin tarafından yapılan açıklamada, "90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Peki 90 bin taşerona kadro ne zaman geecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    90 bin taşerona kadro KİMLERİ kapsıyor?

    90 bin işçi için kadro heyecanı yaşanıyor. Bakan Bilgin'in açıklamaları büyük bir sevinç yaratırken günbegün konu hakkında binlerce kişi detaya ulaşmak istiyor.

    TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

    Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını, ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

    Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

    Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu." ifadesini kullandı.

    Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

        BAKAN BİLGİN'DEN TAŞERON AÇIKLAMASI

        Bakan Vedat Bilgin, canlı yayında merak edilenleri açıkladı.

        90 bin taşeron işçi hakkında ''Taşeron işçilerin kadrolu işçi olması için hükümetimiz çok önemli bir adım attı ve kadro verildi vatandaşlarımıza. Yaklaşık o zamanki sayı 90 bin küsür işçimiz bu haktan istifade edemedi. Kasım ayı içinde bu işçilerimiz için olan çalışmalarımızı sonlandırırız. Geçici işçi için ise çalışma farklı. O işçilerimizin hukukunu düzenleyecek bir çalışma yapıyoruz ve onların bu statülerini değiştireceğiz.'' dedi.
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