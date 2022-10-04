Mevlid Kandili 2022 hangi güne denk geliyor, bu cuma mı? Mevlid Kandili Peygamberimizin doğum günü mü? Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu?

Hz. Muhammed'in doğum günün kutlandığı gün olan Mevlid Kandili'nin bu sene hangi tarihe denk geldiği, Rebiülevvel ayına girmemiz ile birlikte en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalıdır? İşte Mevlid Kandili ile ilgili merak edilenler...
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak ediliyor. 2022 yılınında son landili olan Mevlid Kandili 7 Ekim tarihinde idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır.