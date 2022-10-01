AMP e okul.meb.gov.tr alan ve dal seçimi sonuçları - 2022-2023 Lise alan seçimi sonuçları açıklandı mı? (e-Okul alan tercihleri 9 sınıf 2022 sonuçları 2022)

Bu bağlamda öğrencinin ilgi alanı ve yeteneği ile beraber buna bağlı olarak seçim gerçekleştirir. Böylece ileride yapacağı meslek için etkin bir saygınlık elde ederek daha iyi yerlere gelme şansı yakalar. Yanlış bir karar yine yanlış bir meslek seçimi olarak öne çıkabilir. Bu sebepten dolayı lise 9. sınıf öğrencilerinin alan seçimi yapmadan önce, mutlaka rehberlik hizmeti alması ve ailelerine danışmaları büyük bir öneme sahiptir.