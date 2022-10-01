AMP e okul.meb.gov.tr alan ve dal seçimi sonuçları - 2022-2023 Lise alan seçimi sonuçları açıklandı mı? (e-Okul alan tercihleri 9 sınıf 2022 sonuçları 2022)

E-okul alan seçimi sonuçları lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Öğreciler şimdilerde alan seçim sonuçlarını araştırıyor. Peki lise alan ve dal seçimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Meslek lisesi 9. sınıf alan seçimi hangi tarihte açıklanacak? Alan seçim sonuçlarına nereden bakılır? İşte E-okul alan seçimi sonuçları sorgulama ekranı...
Alan Tercihleri Ne Zaman Yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenlemesi ile beraber alan tercihleri artık 9. sınıfta gerçekleştiriliyor. Eski dönemlerde ise 10. sınıfta yapılan alan tercihleri, artık 9. sınıf bitmesi ile beraber aylarında gerçekleşmektedir. Daha çok Haziran ve Temmuz aylarında öğrenciler hangi alanı tercih etmek istediklerine karar verirler.
9. sınıfta alınan rehberlik hizmetleri ile beraber öğrenciler kendi etkileri ve düşünceleri doğrultusunda doğru alan tercihini yapar. Bu işlemler veliler tarafından e-okul üzerinden yapılacak giriş ile beraber belirli aşamaları tamamlamak suretiyle gerçekleştirilir.